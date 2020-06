Les fonds d'écran iOS 14 et iPadOS 14 d'Apple

Il y a 2 heures

Alban Martin

2

Comme d'habitude, la dernière mouture de l'OS mobile d'Apple offre de nouveaux fonds d'écran. iOS 14 et iPadOS 14 en proposent une poignée plutôt colorée, dans le même style qu'iOS 13.



Nous avons extrait les 6 images et optimisé leur poids pour maximiser les performances. Et comme l'an passé avec le mode sombre, chaque image est disponible en deux versions, ce qui nous fait en réalité 3 fonds d'écran.



Vous pouvez télécharger les fonds d'écran iOS 14 et iPadOS 14, dans leur pleine résolution, ci-dessous.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran" sur iPhone, iPod ou iPad

Wallpapers iOS 14 pour iPhone 11 / 11 Pro / XS Max / X / 8 / Plus :













Wallpapers iPadOS 14 pour iPad Pro / iPad Mini / iPad :













Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone, iPod ou iPad ? Le orange, le vert ou le gris ?



Rappelons que nous avons déjà publié les fonds d'écran de macOS 11 Big Sur. Et comme toujours, Apple ajoutera de nouveaux fonds pour les futurs MacBook Apple Silicon, iMac 2020 et autre iPhone 12.