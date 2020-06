iOS 14 vous avertit quand la caméra est utilisée (ou GPS)

Si l'exemple a été pris sur iPhone, c'est identique sur iPad. Encore un petit détail appréciable qui fait la différence et qui va dans le sens de plusieurs astuces qu'on a déjà évoqué sur iOS 14. Qui a déjà remarqué ce changement sous iOS 14 / iPadOS 14 ? Il n'y a pas d'option ou de réglage, c'est un changement valable pour tout le monde.

Comme sur Mac, Apple a ajouté un petit point lumineux pour informer ses utilisateurs que la caméra, avant ou arrière, est en actuellement en train de filmer. Même si ici ce n'est une LED mais un affichage logiciel, c'est un élément important pour la vie privée. En effet, avec cette nouveauté, vous allez peut-être découvrir des apps qui utilisent l'appareil photo à votre insu. La petite pastille est verte pour l'appareil photo et orange pour la partie localisation GPS. Voici le résultat sur iPhone 11 Pro (regardez dans le coin supérieur droit) :

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.