iOS 14 : on peut forcer la charge en cas de liquide dans le port Lightning

Apple a vraiment pensé à tout dans sa prochaine version d'iOS. Les utilisateurs qui auront un liquide à l'intérieur du port Lightning et qui prendrait la décision de recharger leur iPhone auront un message d'alerte signalant que la charge pourrait endommager les composants internes. Cette découverte a été faite par Mark Gurman de Bloomberg à qui il est arrivé un petit accident hier...

L'intelligence d'iOS 14 continue à se dévoiler

Il n'est jamais bon de recharger un iPhone via Lightning quand il y a un liquide à l'intérieur du port. Cette situation peut arriver étant donné que l'iPhone est résistant à l'eau. Dans la prochaine mise à jour logicielle, la firme de Cupertino vous enverra une alerte avec le message suivant :

Charge non disponibe

Liquide détecté dans le port Lightning. Déconnectez le câble pour permettre au connecteur de sécher. Le chargement peut endommager votre iPhone



L'utilisateur aura alors le choix de suivre ces indications ou de tout simplement ignorer le message.

L'alerte de protection contre les liquides n'est pas vraiment nouvelle, puisqu'elle existait déjà depuis iOS 10. Cependant, elle reposait sur une intervention manuelle pour éviter les dommages.

Avec iOS 14, la détection est maximale et les conseils sont plus précis pour éviter d'endommager les composants internes de son iPhone. De plus, on peut passer outre cette option avec un bouton « override ».



Mise à jour : en fait, on avait déjà quasiment cela sur iOS 13, seule la fin du message a été revue. Mais on ne pouvait pas forcer l’utilisation du port comme sur iOS 14.







