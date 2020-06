Netflix : La suppression des contenus dans "Reprendre avec le profil..." va bientôt être possible

Cette possibilité parait pourtant logique, mais Netflix ne l'a jamais proposé à ses abonnés. Quand vous commencez une série ou un film, mais que vous n'avez pas aimé et que vous vous arrêtez en plein visionnage, le programme vient s'inclure dans "Reprendre avec le profil". Cependant, qui dit que vous avez envie de le reprendre plus tard ?

La suppression des contenus à reprendre

Dès le 29 juin, les utilisateurs iOS et iPadOS pourront supprimer manuellement une série ou un film qui se trouvera dans la catégorie qui vous permet de reprendre là où vous vous êtes arrêté.

Sur l'application, il apparaitra un bouton "Supprimer de la ligne", il suffira d'appuyer dessus pour faire disparaitre le programme.

Chose importante, toute la progression sera perdue, vous devrez reprendre au début si vous changez d'avis par la suite.



L'objectif d'une telle fonctionnalité est d'apporter aux abonnés un meilleur contrôle sur leur expérience Netflix. La plateforme de streaming souhaite que les utilisateurs se sentent comme chez eux et ne soient pas limités dans ce qu'ils ont envie de faire sur leurs comptes.

Cette fonctionnalité est déjà disponible pour les utilisateurs Android. Pour ceux sous iOS, il faudra attendre la fin du mois pour en profiter. Pourquoi ce décalage ? Il n'y a pas de raison...

Avec l'ajout de cette fonctionnalité, le média The Verge qui relaie l'information informe :

Netflix permet également d'accéder un peu plus rapidement aux épisodes, aux informations et aux notes en les ajoutant directement dans le menu lorsque les gens tapent sur un titre. Cela devrait éviter aux gens d'avoir à accéder à la page de destination individuelle du film ou de l'émission de télévision.

La suppression d'un contenu qui n'était pas visionné en entier était l'une des nouveautés très attendues par les abonnés Netflix.

La seule solution qui était possible pour faire disparaitre la série ou le film était de lancer le programme et de l'avancer jusqu'à la fin et d'attendre quelques secondes. Il disparaissait après de la liste !