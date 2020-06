Apple Gass : Des lunettes en réalité augmentée qui sont... modulables !

Julien Russo

Apple semble continuer le travail autour des Apple Glasses. Pour rappel, il s'agit du projet des lunettes en réalité augmentée qui serait en connexion permanente avec l'iPhone. Le lancement estimé est vers 2021-2022, mais la conception ne semble pas encore terminée, puisque Apple continue de régulièrement déposer des brevets.

Des branches détachables

Les produits modulables ne sont pas fréquents chez Apple, ils sont même quasiment inexistants !

Cependant, avec les Apple Glasses, la firme de Cupertino viendrait faire un pas vers ce monde si loin de sa philosophie. D'après le dernier brevet déposé et repéré par AppleInsider, Apple proposerait avec sa paire de lunettes des branches détachables que l'utilisateur pourrait changer comme bon lui semble.

Les raisons seraient à la fois esthétiques (puisque la firme proposera probablement plusieurs finitions), mais ce serait aussi une question de configuration.

Le brevet déposé explique :

Par exemple, différents utilisateurs peuvent avoir des préférences différentes en ce qui concerne les composants et les fonctions qui sont fournis par un dispositif de tête donné. Certains utilisateurs peuvent souhaiter certaines capacités, telles qu'un affichage haute résolution et une longue durée de vie de la batterie, tandis que d'autres utilisateurs peuvent souhaiter d'autres capacités, comme un facteur de forme plus petit.

Dans chaque dépôt de brevet, Apple doit apporter des explications, mais aussi un ou plusieurs schémas expliquant le fonctionnement.

Voici le dessin représenté par Apple, on retrouve une paire de lunettes avec les deux branches qui peuvent s'enlever ou se mettre comme l'indiquent les flèches qui vont dans les deux directions.



Dans le reste du brevet, on retrouve aussi d'autres informations intéressantes qui montre que Apple travaille toujours sur le visuel qu'auront les utilisateurs quad ils porteront les lunettes.

D'après les rumeurs autour des Apple Glasses, la firme californienne aurait écarté le fait qu'il y est une réalité augmentée entière, c'est-à-dire que les éléments qui viendront s'ajouter dans notre environnement seront limités.

L'entreprise sait qu'apporter une réalité augmentée trop complète pourrait créer une forme d'inattention qui pourrait être dangereuse si l'utilisateur est à l'extérieur de chez lui.



Ce que cherche aussi Apple c'est de supprimer la barrière entre les objets réels et virtuels. L'objectif ici est de prendre le contrôle des appareils connectés qui sont autour de nous.

Autrement dit, l'utilisateur pourrait par exemple éteindre une Apple TV en pointant le doigt dans le champ de vision des lunettes.

Apple explique dans le brevet :

Contrairement à un environnement VR, qui est conçu pour être entièrement basé sur des entrées sensorielles générées par ordinateur, un environnement de réalité mixte (MR) fait référence à un environnement simulé qui est conçu pour incorporer des entrées sensorielles du physique environnement ... Un environnement MR peut suivre l'emplacement et / ou l'orientation par rapport à l'environnement physique pour permettre aux objets virtuels d'interagir avec des objets réels.

Les possibilités d'un tel système sont nombreuses. On pourrait rentrer chez soi, pointer le doigt vers la lampe munie d'une ampoule connectée pour que celle-ci s'allume. C'est le futur avant l'heure !

Bien sûr, il faudra que les appareils soient connectés et compatibles HomeKit.