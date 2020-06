Apple Silicon : Microsoft botte en touche pour la virtualisation de Windows (Boot Camp)

L'annonce était attendue, mais a fait tout de même son effet : lors de la première journée de WWDC 2020, Apple a fait l'annonce de l'arrivée de premiers Mac sous processeurs ARM.



Prenant le nom d'Apple Silicon, ces derniers vont permettre à la Pomme de se concentrer sur les performances et ainsi pouvoir mettre Intel de côté.



Seulement, une question reste en suspens : quel avenir pour Boot Camp ? Si Linux pourra être émulé, qu'en est-il pour Windows ?

Microsoft reste flou lors de l'évocation d'Apple Silicon

Dans une déclaration à The Verge, l'un des porte-paroles de Microsoft a évoqué l'arrivée de Mac sous processeurs Apple Silicon tout en concédant que la présence de Windows 10 sous des machines ARM se fait pour une raison bien précise.



Pour pouvoir en profiter, il faut que le système d'exploitation soit préinstallé sur l'ordinateur en question, ce qui ne sera pas le cas du côté de la Pomme.

Microsoft ne concède sous licence Windows 10 sur ARM qu'aux OEM (Fabricant d'équipement d'origine).

Lorsque le journaliste pose la question de savoir si oui ou non cette politique pourrait être modifiée pour une présence au sein de Boot Camp, un simple "nous n'avons plus rien à partager pour le moment" revient.



Un silence avant une annonce dans le futur ? C'est fort possible d'autant que Microsoft a déjà porté Office sur Mac ARM comme l'expliquait Craig Federghi lors du keynote.



