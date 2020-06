Pokémon Unite : un MOBA sur iOS, Android et Nintendo Switch

Il y a 55 min

Corentin Ruffin

Réagir

Décidément, les annonces de The Pokémon Company n'arrêtent plus ! Après avoir organisé une conférence en ligne la semaine dernière durant laquelle ils ont annoncé l'arrivée de Pokémon Snap 2 sur Nintendo Switch, mais également Pokémon Café Mix et Pokémon Smile, voilà qu'ils remettent le couvert.



En effet, ces derniers viennent de révéler un nouveau projet sur lequel ils travaillent depuis plus d'un an avec le studio Tencent ! Prenant le nom de Pokémon Unite, le jeu proposera le concept connu de MOBA (multiplayer online battle arena) dans des matchs en 5 contre 5.



La bande-annonce :

Pokémon Unite : du multijoueur sur iOS, Android et Switch

Pokemon Unite pour iOS, Android et Nintendo Switch est donc officiel ! Le jeu a été annoncé hier avec des premières vidéos prometteuses dans lesquelles on peut voir une création reprenant diverses mécaniques des jeux originaux tout en les appliquant pour le type MOBA.



Dans ces affrontements en 5 contre 5, le but sera de marquer le plus de points aux côtés de votre équipe pour gagner ! Le but de ce développement était de "concevoir un jeu Pokémon coopératif accessible à tous, mais aussi doté d'une jouabilité complexe". Chacun joueur aura un Pokémon qui démarre au niveau 1 et qu'il faudra faire évoluer dans l'environnement pour lui faire gagner de nouvelles compétences.



Pokemon Unite sera un free-to-play dont on ignore encore la date de sortie.