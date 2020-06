CyberPunk 2077 annonce une série en partenariat avec Netflix

Corentin Ruffin

Encore une nouveauté à venir du côté de Netflix, et pas n'importe laquelle, puisque la célèbre plateforme de streaming s'est associée avec CD Projekt Red pour développer une série autour de l'univers du jeu CyberPunk 2077.



Alors que ce dernier enchaîne les reports suite au lourd développement, une conférence durant la nuit a scellé sa date de sortie au 19 novembre prochain tout en révélant l'existence d'une future série télévisée.

Netflix et CD Projekt Red s'allient pour une série

Les joueurs attendaient cette conférence avec impatience, et pour cause... En 2011, CD Projekt Red révélait le développement d'un jeu baptisé CyberPunk 2077 sans trop en dévoiler.



Depuis, silence radio... Jusqu'à l'E3 2018, où le studio a diffusé une vidéo de son futur hit lors de la conférence de Microsoft : on parle alors d'un jeu vidéo d'action-RPG dans un monde futuriste dystopique de type cyberpunk où la technologie et les humains ne font plus qu'un.



S'enchaînent alors les dates de sorties probables, avec toujours des reports, laissant les joueurs impatients. Mais, hier, durant la nuit, les développeurs ont annoncé la date du 19 novembre !



Ils ont également profité du moment pour annoncer la conception d'une série télévisée autour du jeu vidéo, en partenariat avec Netflix, qui portera le nom de Cyberpunk Edgerunners.



Sortie prévue pour l'année 2022 !