Netflix a occupé 23% du trafic internet français en 2019

Il y a 5 heures

Julien Russo

L'Arcep voit tout, entend tout et dévoile tout. L'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a présenté un rapport intéressant mettant en avant les acteurs majeurs du trafic internet sur le sol français. Elle s'est intéressée aux entreprises qui ont utilisé le plus de trafic vers les clients des principaux fournisseurs d'accès à internet en France.

Netflix est numéro 1

Vous n'êtes pas sans savoir que l'univers du streaming est dominé par Netflix depuis plusieurs années. Cependant, ce que vous ne savez peut-être pas c'est que la fréquentation du service est énorme en France !

D'après les recherches de l'Arcep, le service de Reed Hastings a occupé 23% du trafic internet français sur la totalité de l'année 2019. Un score loin devant Google qui est à 15%, la société américaine de mise à disposition de serveurs pour les entreprises Akamai à 8%, Facebook à 7%, puis plus loin on retrouve Amazon, Apple, Canal+, Twitch, OVH...

Dans son rapport, l'Arcep explique :

Plus de la moitié du trafic (55 %) vers les clients des principaux FAI en France provient de quatre fournisseurs : Netflix, Google, Akamai et Facebook. Ceci indique une concentration de plus en plus nette du trafic entre un petit nombre d’acteurs dont la position sur le marché des contenus est renforcée. Par ailleurs, l’écart se creuse entre le volume de trafic provenant de Netflix et celui des autres fournisseurs de contenu.

La demande des contenus pour Netflix est toujours plus importante, mais sera-t-elle toujours en progression cette année ? De nouveaux acteurs sur le marché du streaming sont arrivés fin 2019. On compte Apple TV+ ou encore Disney+ qui ne sont pas vraiment représentés sur les statistiques comme l'un a été lancé en novembre 2019 et l'autre pendant le confinement cette année.



L'Arcep note également que l'interconnexion et l'encodage vidéo de Netflix en France deviennent plus efficaces grâce au système "Netflix Open Connect" :

Netflix Open Connect s’associe à plus d’un millier de FAI, notamment en France, afin de diffuser efficacement le trafic Netflix. Netflix fournit gratuitement ses propres serveurs cache, appelés Open Connect Appli- cances (OCA) aux FAI, et a déployé plus de 13 511 de ces serveurs dans 142 pays. Les FAI installent les OCA dans leurs réseaux, permettant au contenu d’être distribué localement.

Cela permet de réduire les coûts du FAI en minimisant le trafic circulant via du transit, des liaisons louées et/ou des infrastructures de longue distance. Rapprocher le contenu des utilisateurs permet de réduire les liens, routeurs et autres équipements nécessaires. Si un FAI ne souhaite pas prendre d’OCA, Netflix propose d’établir un peering directement avec les FAI à un emplacement d’interconnexion mutuellement acceptable.

