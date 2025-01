Les Français ont regardé en moyenne 4 h 23 de contenus vidéo par jour en 2024

Sur l'année 2024, chaque français a passé en moyenne 4 h 23 par jour devant des vidéos. On englobe ici la télévision, le streaming et les réseaux sociaux. On note la belle position de la télévision portée par un été ensoleillé sous le signe des Jeux Olympiques.

Bilan 2024 : les habitudes vidéo des Français se transforment

En 2024, chaque Français a passé en moyenne 4 h 23 par jour à regarder des contenus vidéo, un chiffre comparable à 2019, avant la crise sanitaire. Ce temps inclut la télévision traditionnelle, les plateformes de vidéo à la demande (BVoD, SVoD, AVoD) et les réseaux sociaux. L’univers de la vidéo connaît une mutation majeure, portée par la digitalisation, la diversification des écrans et une offre de contenus toujours plus riche.



4 h 23 par jour de moyenne équivalent à 63 jours devant des vidéos sur une année. Donc en moyenne, un français passe 63 jours complets devant des vidéos sur douze mois. Cela représente deux moins consécutifs !

Télévision : un été exceptionnel

La télévision a connu une forte audience en 2024 grâce à des événements majeurs. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont marqué l’été avec 24,4 millions de téléspectateurs pour la cérémonie d’ouverture, un record historique. Chaque Français a passé en moyenne 28 heures devant les épreuves olympiques. Par ailleurs, l’actualité politique (élections européennes et législatives, dissolution de l’Assemblée nationale) a captivé 23,2 millions de spectateurs pour les débats télévisés, et les chaînes d’information ont atteint 10 % de part d’audience en juin.

Fait notable : le public jeune (15-24 ans) a augmenté son temps devant la télévision de 18 % durant l’été 2024 par rapport au premier semestre. Cette hausse contraste avec la tendance générale de désengagement de cette tranche d’âge des médias traditionnels. Comme indiqué juste avant, les Jeux Olympiques faussent le résultat TV de 2024.

Plateformes : une digitalisation accélérée

En 2024, 36 % de la consommation vidéo s’est faite sur des plateformes, souvent en différé. Les plateformes de BVoD, proposées par les chaînes de télévision, séduisent de plus en plus. Près de 79 % des Français y ont accédé au moins une fois par mois, et 11,6 millions les utilisent quotidiennement (+10 % par rapport au début de l’année). Les contenus à la demande, qu’ils soient visionnés en replay ou en preview, représentent une part croissante de l’audience.



Les programmes replay atteignant plus de 500 000 spectateurs ont augmenté de 80 % en cinq ans, et les previews sont dominées à 72 % par des fictions. Les chaînes télévisées développent également des stratégies d’agrégation, proposant en streaming des contenus produits par d’autres diffuseurs, afin d’élargir leur audience et leur catalogue.

Contenus : entre innovation et rayonnement international

Les contenus français continuent de s’imposer. Les programmes tels que Les rencontres du papotin (France 2) ont été adaptés dans sept pays, tandis que la série HPI (TF1) a vu sa version américaine rassembler 6,6 millions de téléspectateurs. Les titres français disponibles sur les plateformes de SVoD ont augmenté de 39 % depuis 2020, renforçant leur présence à l’international.

Les acteurs de la SVoD misent également sur le sport pour attirer des audiences en direct, en organisant leurs propres événements, en co-diffusant des compétitions ou en obtenant des droits exclusifs.

Enfin, l’intelligence artificielle s’invite dans la production et la diffusion, notamment pour le sous-titrage, les moteurs de recherche ou les doublages, renforçant l’accessibilité et l’efficacité des plateformes. Même si c'est un débat très sensible concernant la potentielle future disparition du métier de doubleur.

Conclusion

En 2024, la télévision traditionnelle a connu une belle année, principalement grâce aux Jeux olympiques, qui ont battu des records d’audience. Cependant, elle continue de perdre des parts de marché face aux offres modernes telles que les plateformes de SVoD et BVoD.



Ces dernières, portées par des contenus à la demande et des stratégies numériques innovantes, répondent mieux aux attentes des vidéonautes. La transition vers des modes de consommation plus flexibles reflète une évolution profonde des usages, mettant la télévision classique au défi de se réinventer pour rester compétitive. Et, une fois de plus, Apple s’en frotte les mains avec ses iPhone, iPad, Mac et autre Apple TV.



