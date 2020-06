Apple n'a pas tout dévoilé à la WWDC, voici ce qui reste pour 2020

Hier à 21:23

Medhi Naitmazi

9

Le keynote d'ouverture de la WWDC20 a beau avoir été long et intense, Apple n'a présenté "que" iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur, watchOS 7, tvOS 14 et la transition vers Apple Silicon (ARM) pour Mac. Mais nous attendions de nombreux produits qui vont arriver dans les prochaines semaines.



Pour ne rien rater de la WWDC 20 c'est par ici. Pour le reste, lisez la suite.

Les produits Apple à venir en 2020

iMac 2020 et MacBook 2020



Premier oublié, l'iMac 2020. Entièrement revu côté design plus fin et plus carré, il doit intégrer une puce Apple T2 et des GPU AMD Navi. Si plusieurs leakers l'ont annoncé en mai, nous n'avons rien vu. Pourtant, il doit faire partie des premiers Mac entièrement ARM.



Nous devrions en savoir plus d'ici la fin de l'année, avec également une nouvelle taille d'entrée de gamme de 23 pouces au lieu des 21,5 actuels.



De même, Apple doit sortir un premier MacBook sous ARM. Si certains évoquent le MacBook Pro 16 pouces, d'autres s'orientent vers un retour du MacBook 12 pouces disparu l'an dernier.

AirPods Studio

Découverts pour la première fois via des icônes dans iOS 14 en mars, les prochains écouteurs supra-auriculaires d'Apple auraient pu être lancés ce lundi. Mais Apple en a décidé autrement.



Pour ce qui est de l'accessoire en lui-même, on s'attend à un prix de 349$ (399€) avec des fonctions similaires aux AirPods Pro mais avec la possibilité de mettre le casque dans n'importe quel sens et un son amélioré, tout comme la réduction de bruit. Espérons qu'Apple sorte les AirPods Studio cet été.

AirTags

Depuis 2019, nous savons que la firme travaille sur un projet de traqueur d'objets. Si depuis nous avons appris qu'on pourrait suivre ses précieux via Localiser sur iPhone, les AirTags ne se sont pas montré à la conférence Apple. Le nom avait été révélé dans une vidéo officielle d'aide sur Youtube et le produit fonctionnera en Bluetooth et / NFC. Les AirTags sont attendus pour la rentrée 2020 au plus tard.

Apple TV 4K 2020

L'Apple TV 4K a été lancée en 2017, avec un processeur A10X Fusion. Mais trois ans plus tard, il s'agit toujours du dernier décodeur de l'entreprise. Plusieurs fuites ont annoncé une nouvelle Apple TV 4K pour cette année avec une puce A12X et une nouvelle télécommande. De quoi améliorer le rendu 4K mais surtout être compatible avec les nouveaux jeux Apple Arcade. On parle aussi d'un mode enfant et d'une capacité de stockage doublée.

Apple Watch 6 avec capteur d'oxygen sanguin

Bien évidemment, l'Apple Watch 6 n'était pas attendue pour juin, mais plutôt pour septembre. Mais comme elle sortira en 2020, nous devions en parler. L'une des grandes nouveautés devrait être la prise en charge de la surveillance de l'oxygène dans le sang. Cette fonction a été repérée dans la bêta fuite d'iOS 14 en mars dernier. WatchOS 7 devrait porter celle-ci en septembre mais Apple l'a pour le moment cachée. De même, l'Apple Watch 6 pourrait inclure un système de prévention des maladies mentales et le suivi de la pression artérielle.

iPhone 12

Dernier produit, et non des moindres, l'iPhone 12. Accompagné de trois autres modèles dont l'iPhone 12 Pro, il devrait encore représenter la moitié des bénéfices pour Apple. Si les rumeurs vont bon train, on pourrait dresser son portrait robot de manière quasi certaine ainsi :

Nouveau design inspiré de l'iPhone 4

Ecran OLED pour tous, LPTO sur les iPhone 12 Pro

Ecran 120 Hz sur les Pro

Scanner LIDAR sur les Pro

Capacité de stockage doublée

Encoche réduite

Boitier plus fin

Et vous, vous attendiez quelle nouveauté en particulier du côté d'Apple ? L'Apple Car ? Les Apple Glass ? Ces projets ne sortiront pas cette année...