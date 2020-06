GWENT The Witcher 7 ajoute l'extension Master Mirror sur iOS et Android

Il y a 4 heures

Alban Martin

GWENT: The Witcher vient de recevoir une mise à jour attendue avec notamment l'extension Master Mirror teasée en début de mois sur mobile.



La version 7.0 du jeu de cartes dans l'univers de The Witcher apporte également son lot de contenus dont plus de 70 nouvelles cartes.

GWENT: The Witcher Card Game

Lancé fin 2019 d'abord en version iOS avant de finalement arriver plus tard sur Android, GWENT a déjà conquis les joueurs, fans de la franchise ou pas. Avec la nouvelle mise à jour, GWENT: The Witcher Card Game fête déjà sa cinquième extension du jeu. La version 7.0 apporte donc l'extension Master Mirror avec plus de 70 nouvelles cartes, mais elle embarque également beaucoup de changements sur l'équilibre général du titre de CD PROJEKT, ainsi que des petites améliorations qui favorise l'expérience global.



Regardez la nouvelle vidéo du développeur pour l'extension Mirror Master ci-dessous :

Le mode classique est maintenant appelé mode standard. Le menu "Jouer" a été repensé pour améliorer la lisibilité et l'expérience utilisateur dans les différents modes de jeu. Cela comprend une description de chaque mode en plus de la progression actuelle. La mise à jour apporte également le nouveau mot-clé Disloyal pour les unités qui doivent être jouées du côté de l'adversaire, (toutes les cartes Espion en profitent), supprime le mot Reset, des changements de noms et de capacités, et bien plus encore.



Lisez les changements complets de la mise à jour sur le site officiel. Il ne vous reste plus qu'à télécharger GWENT: The Witcher Card Game sur iOS et sur Google Play pour Android. Adoubé sur consoles et PC, le jeu jouit d'une excellente réalisation et d'un très bon équilibre malgré son modèle free-to-play. Les joueurs prônent souvent son côté stratégique poussé et mélangé à une petite dose de poker pour la partie bluff.

Télécharger le jeu gratuit GWENT: The Witcher Card Game