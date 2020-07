Apple TV+ signe avec Mark Bomback le créateur de Défendre Jacob

Il y a 5 heures

Julien Russo

Défendre Jacob a été l'un des programmes Apple TV+ qui a rencontré le plus de succès. Dès sa sortie, la série a rapidement trouvé son public grâce à un bouche-à-oreille qui semble avoir été efficace puisque le nombre d'abonnés qui ont vu la série a très vite augmenté les 10 premiers jours après disponibilité. Cette popularité a poussé Apple à signer un accord de plusieurs années avec le créateur de Défendre Jacob, Mark Bomback.

Apple veut continuer à travailler avec Mark Bomback

Défendre Jacob a été l'une des séries les plus vues depuis la création d'Apple TV+, mais aussi l'une des plus appréciés par les critiques spécialisées dans l'univers cinématographique. Ce succès a motivé Apple à continuer sa collaboration avec le créateur de Défendre Jacob. La firme de Cupertino a proposé au scénariste et showrunner de signer un accord qui portera sur les créations de futurs contenus qui seront disponibles en exclusivité sur Apple TV+.

Mark Bomback va donc travailler sur plusieurs projets pour le service de streaming d'Apple d'ici les prochaines années.

Bien sûr, aucune information n'a fuité sur les programmes sur lesquels travaillera Mark Bomback. Cependant, grâce à sa carrière on sait que cet homme est à l'aise avec tous les types de productions. Il a été le scénariste du film Netflix Outlaw King : Le roi hors-la-loi, de La Planète des Singes - Suprématie ou encore de la série Legends qui a été diffusée aux États-Unis sur la chaine TNT.



