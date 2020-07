Dictaphone : Enregistrement amélioré et dossiers intelligents dans iOS 14 et macOS Big Sur

Il y a tellement de nouveautés dans macOS 11 Big Sur et iOS 14 qu'il est difficile de toutes vous les présenter. L'une des améliorations notables concerne les enregistrements vocaux qu'on effectue avec l'application Dictaphone sur iOS et macOS. Avec les deux mises à jour de la rentrée, l'app devrait connaitre une belle amélioration sur Mac comme sur iPhone.

Une meilleure qualité audio des enregistrements

Avec macOS Big Sur et iOS 14, les utilisateurs qui se servent fréquemment de l'application "Dictaphone" vont pouvoir réaliser des enregistrements avec un audio amélioré. En effet, Apple affirme que ses développeurs ont travaillé autour d'un son qui "réduit le bruit de fond et la réverbération de la pièce d'un simple toucher". Pour réaliser cette modification, vous aurez à appuyer sur la baguette magique que vous voyez en haut à gauche de l'écran dans l'image ci-dessous.

Il faudra donc s'attendre à une qualité supérieure à ce qu'on connait aujourd'hui avec Catalina et iOS 13. Si l'application n'est pas très utilisée chez la majorité des clients, elle l'est énormément chez les musiciens et créateurs de podcasts qui n'hésitent pas à déclencher un enregistrement dès qu'une idée leur passe par la tête dans la journée.

Au-delà de l'amélioration de la qualité (qui est la bienvenue), Apple va également donner la possibilité de procéder au regroupement des enregistrements audio.

Jusqu'ici, tout était proposé sous forme de liste et il n'était pas possible de ranger vos enregistrements déjà existants. Dans iOS 14 et la future version de macOS, il est donc possible de créer des dossiers et de les renommer. Apple précise également que nous pourrons désigner des enregistrements comme "Favoris".



Apple intègrera également une nouvelle fonction appelée "Smart Folders", elle consistera à regrouper automatiquement les enregistrements effectués depuis l'Apple Watch. On y retrouvera également ceux qui ont été supprimés et les favoris.

