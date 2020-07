Le RPG SINoALICE est de sortie sur iOS et Android

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

1

SINoALICE débarque sur nos iPhone, iPad et Android européens, africains, asiatiques et américains après trois ans d'exclusivité au Japon. En effet, le jeu de rôle de Square Enix qui a explosé les précommandes sur le Play Store et l'App Store est disponible pour les amateurs de jeux de rôle tactiques.



Regardez le trailer vidéo pour vous faire une idée :

SINoALICE : un nouveau tactical RPG sur mobiles

Réalisé par Yoko Taro, connu et reconnu pour son travail du côté des licences NieR et Drakengard, SINoAlice est donc un jeu de combats tactiques dans un monde sombre et unique. Typé manga, le RPG propose un game design de haut vol pour mettre en avant des contes populaires comme Alice au pays des merveilles, Cendrillon, et autre Le Petit Chaperon Rouge. De plus, le titre est porté par une bande-son envoûtante signée Okabe Keiichi, ainsi que les voix de vrais doubleurs japonais que l'on retrouve dans certains animes. Square Enix qui a confié la publication internationale de SINoALICE à Pokelabo n'a pas fait les choses à moitié puisque le titre est traduit en français, anglais, allemand, espagnol, coréen et thaï.



Côté gameplay, SINoAlice propose une approche à la Final Fantasy Tactics mais avec un système de tirage aléatoire pour obtenir armes et personnages, aussi appelé "gachas". Les combats tactiques au tour par tour demandent un certain temps d'adaptation pour comprendre toutes les mécaniques et toutes les possibilités d'attaque. Le tout est enrobé par un scénario travaillé, sans oublier un système de guildes par 15 pour jouer à plusieurs en ligne.



SINoAlicee est un free-to-play qui profite du lancement pour proposer une collaboration avec NieR Automata et NieR RepliCant, ce qui permet de découvrir deux chapitres supplémentaires avec un scénario et des personnages originaux.



Connaissiez-vous ce RPG nippon ou attendiez-vous la sortie mondiale de SINoALICE ?



NB : iOS 10 et un iPhone 6s minimum requis.

Télécharger le jeu SINoALICE