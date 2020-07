Sortie du jeu AWAY Journey to the Unexpected sur iOS

Medhi Naitmazi

AWAY Journey to the Unexpected est de sortie sur iOS, un titre signé Aurelian Regard Games et qui avait connu un beau succès sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Pour le portage de ce jeu d'aventure à la première personne, c'est Plug in Digital qui a été choisi.



Regardez le traiter vidéo :

AWAY Journey to the Unexpected : bientôt sur iPhone

AWAY est une aventure colorée où se mêlent action, négociation et randomisation. Comprenez que nous avons affaire à un jeu à mi-chemin entre un FPS, un Rogue-Like et un jeu de stratégie. Mais rassurez-vous, si vous voulez de l'action, vous allez être servi. Vous incarnez un anti-héros qui n'a rien de guerrier mais qui va se lier d'amitié avec d'autres personages au cours de l'aventure. Avec la force de l'amitié, vous pourrez traverser les différents niveaux truffés d'ennemis mais surtout superbement réalisés.



Comme dans tout bon FPS, vous ne voyez que vos mains et votre arme, un bâton. AWAY Journey to the Unexpected se distingue par sa réalisation coloré type manga avec des personnages 2D dans des décors 3D, mais aussi par son gameplay axé rogue-lite. On fonce, on bastonne et on avance coûte que coûte. Cela fonctionne bien, très bien même, à tel point qu'on ne voit pas l'heure passer. Surtout avec le joli thème musical composé par Kazuhiko Naruse.



Comptez au moins 3 heures pour terminer le jeu (et 5 heures pour les moins aguerris), le tout pour 7,99€. Par contre, iOS 13 minimum (iOS 14 bêta doit fonctionner) et un peu de place car Sortie du jeu AWAY Journey to the Unexpected requiert 2,6 Go d'espace disque.

Télécharger le jeu AWAY Journey to the Unexpected à 7,99€