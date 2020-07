Google en moteur par défaut sur iPhone gêne le Royaume-Uni

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

4

Encore une histoire de concurrence déloyale. Au fur et à mesure qu’Apple étend son emprise mondiale, les régulateurs et autres concurrents se penchent sur l’écosystème et les pratiques de la firme. Cette fois, ce n’est pas l’App Store qui est visé mais Safari et notamment le moteur de recherche par défaut, Google. Vous le savez, Google paye des milliards chaque année à Apple pour être la solution par défaut, un problème pour le Royaume-Uni qui y voit un monopole.

Google bientôt au même niveau que les autres moteurs ?

L’Autorité de la concurrence de Grande-Bretagne estime que l’accord entre Apple et Google n’est pas fair-play pour les autres moteurs de recherche qui figurent pourtant en option dans Safari. On parle de Bing, Yahoo et DuckDuckGo. En effet, ces trois sites sont proposés en solution alternative sur iPhone, iPad et Mac, mais seulement dans les réglages.



Pour l’Autorité de la concurrence, ce n’est pas

suffisant et Apple devrait afficher un écran de sélection au premier lancement, comme ce que fait déjà Google sur Android par exemple.

Compte tenu de l’impact des contenus pré-installés et des actions par défaut sur les appareils mobiles et de la part de marché importante d’Apple, nous estimons que les accords existants entre Apple et Google créent une barrière importante à l’entrée et à l’expansion pour les rivaux, ce qui affecte la concurrence entre les moteurs de recherche sur mobile.



Le régulateur estime que la firme de Cupertino a touché près de 1,2 milliard de livres (1,33 million d’euros) de la part de Google en 2019 pour être le moteur de recherche par défaut sur les produits vendus au Royaume-Uni. Nous savons d’ailleurs que le deal entre les deux représente au moins 9 milliards par an ces derniers temps au niveau mondial.



Reste à voir ce qu’Apple compte faire pour contourner ce problème, on la voit mal s'asseoir sur plusieurs milliards sans réagir...

Source