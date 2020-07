Pourquoi jailbreaker son iPhone en 2020 ?

Avec la présentation d'iOS 14 la semaine dernière, de nombreuses nouveautés ont été ajoutées au système d'Apple, comme par exemple les widgets ou des interfaces moins invasives pour les appels et Siri. Saviez-vous que ces nouveautés, comme beaucoup d'autres, sont directement inspirées du jailbreak ? Au cas où vous ne liriez pas notre site iPhoneTweak.fr, le jailbreak permet de libérer votre appareil des restrictions imposées par Apple afin de pouvoir installer n'importe quelle application, ou tweak, et de personnaliser votre appareil exactement comme vous le souhaitez.



Depuis maintenant plus de 13 ans, le jailbreak influence grandement les fonctionnalités d'iOS. Cet article présentera un petit récapitulatif des principales raisons qui justifient encore aujourd'hui l'utilité du jailbreak.

Le jailbreak : une histoire d'amour

Avant de rentrer dans le vif de sujet, nous voudrions d'abord prendre le temps d'insister sur l'importance du jailbreak, et l'influence qu'il a sur iOS. Apple et le jailbreak, c'est une relation d'amour-haine depuis maintenant 13 ans. En effet, Apple réprimande le jailbreak, car celui-ci permet de passer outre les restrictions imposées, ce qui n'est pas pour lui plaire. Cependant, ses développeurs n'hésitent pas à incorporer, chaque année, une multitude de fonctionnalités directement copiées du jailbreak dans la version officielle d'iOS. Du simple copier/coller ajouté dans iPhone OS 3, aux widgets introduits cette semaine dans iOS 14, en passant par les dossiers et le multitâche ajoutés dans iOS 4, les nouveautés empruntées au jailbreak depuis toutes ces années se comptent par dizaines, si pas par centaines. Le premier argument justifiant l'importance du jailbreak est donc l'inspiration et la volonté de faire avancer iOS et iPadOS plus vite que ne le ferait Apple toute seule.



7 bonnes raisons de jailbreaker votre appareil en 2020

1. Le fun, l'excitation

La première raison justifiant le jailbreak, c'est que jailbreaker un appareil c'est une aventure, un projet excitant qui procure comme un sentiment de liberté. La curiosité aussi, car une fois que l'on a entendu parler de ce fameux monde caché, il est difficile de résister à la tentation d'essayer, pour voir ce qu'il est possible de faire. Demandez à n'importe quelle personne ayant jailbreaké son iPhone, iPod Touch ou iPad, rares sont ceux qui ont restauré leur appareil pour revenir à la version officielle d'iOS. En effet, le jailbreak ouvre tellement de portes qu'il est compliqué de revenir en arrière par la suite. Quelque soit votre profil, il y a toujours au moins une bonne raison de débrider votre appareil.



2. Améliorer le clavier d'iOS

Même si Apple a bien travaillé sur le clavier d'iOS ces dernières années, certaines fonctionnalités manquent toujours à l'appel. Un presse-papiers vous permettant de garder un historique des éléments copiés, par exemple, ou encore la personnalisation des emojis. De même, les touches du clavier sur iPadOS ont l'avantage de contenir 2 symboles différents. Selon la manière d'invoquer une touche, tel ou tel caractère sera inséré. Cette fonctionnalité bien pratique est malheureusement absente des iPhone et iPod Touch. Comme vous vous en doutez, des tweaks existent pour la rendre disponible sur les petits écrans, et ce de manière toute aussi fonctionnelle que sur iPad.

3. Améliorer l'ergonomie d'iOS / iPadOS

Si Apple est déjà le roi dans ce domaine avec une ergonomie et une facilité d'utilisation sans réelle concurrence, certains utilisateurs en veulent plus. Encore une fois, le jailbreak permet d'améliorer l'utilisation de votre appareil, et de l'amener à des sommets, au point qu'il sera difficile de repasser à un appareil bridé par la suite. Par exemple, la barre de statut n'est pas personnalisable, et affiche simplement l'heure, les qualités de réception du réseau mobile et du Wi-Fi, et la batterie sans pourcentage sur les iPhone récents. De nombreux tweaks permettent de l'arranger comme vous le souhaitez, et d'afficher des informations en tout genre, un des plus classiques étant la restauration du pourcentage dans la barre de statut. Enfin, une des plus grosses nouveautés d'iOS 13 était le mode sombre, attendu depuis tant d'années (et bien évidemment disponibles depuis longtemps grâce au jailbreak). Même si dans l'ensemble, celui-ci est plutôt réussi, certains aspects ont été oubliés. Le plus frappant d'entre eux est la navigation sur internet. Qui n'a jamais été ébloui la nuit en passant d'une application optimisée pour le mode sombre à une page blanche dans Safari par exemple ? Vous avez beau diminuer la luminosité au minimum, le fond blanc des sites non optimisés vous irrite les yeux. Ce genre d'aléas sera de l'histoire ancienne une fois votre appareil jailbreaké.

4. Améliorer votre productivité sur un iPhone ou un iPad

iPhone Operating System de son nom complet, ou iOS pour les intimes, de par sa stabilité, permet déjà d'effectuer des tâches avec fiabilité, et de manière assez rapide. Cependant, certains développeurs de tweaks ont imaginé des concepts qui poussent l'écosystème d'Apple encore plus loin, augmentant drastiquement votre productivité, et vous faisant ainsi économiser de précieuses minutes tout au long de la journée. Qui n'a jamais pris une photo d'un code pour devoir le retaper quelques instants plus tard dans une autre application ? Au lieu de devoir basculer d'une application à l'autre pour recopier ledit code, vous pourriez prendre une capture d'écran de la partie intéressée, et la conserver à l'écran en superposition afin de pouvoir saisir l'information tranquillement. Autre exemple de tweak très pratique, le fait de pouvoir accéder en un geste à toutes vos applications, organisées par favorites et/ou par ordre alphabétique. Et plus généralement, pouvoir assigner une énorme variété d'actions à certains gestes comme un double clic sur la barre de statut par exemple. Apple s'est d'ailleurs fortement inspirée de ce concept en proposant dans iOS 14 d'effectuer une action en tapant deux fois sur l'arrière du smartphone. Dernier exemple d'une liste presque infinie de possibilités, est le fait de pouvoir complètement automatiser le déclenchement de raccourcis Siri, sans que celui demande une confirmation de l'utilisateur. Comme vous pourrez le constater si vous franchissez le cap, les exemples évoqués dans ce paragraphe ne représentent qu'une petite partie, et vous serez étonnés de voir tout ce qui est réalisable une fois iOS débridé.

5. Personnaliser l'apparence de votre iPhone ou iPad

Critiqué depuis le début pour son manque de personnalisation flagrant, iOS a du mal à tenir la comparaison avec la plateforme concurrente qu'est Android. Même si Apple lâche un peu de leste chaque année, nous sommes encore à des années lumière d'un système réellement personnalisable. Comme vous vous en doutez, une énorme partie des applications disponibles grâce au jailbreak concerne la personnalisation de l'apparence, que ce soit via des thèmes ou des tweaks ou encore des widgzts. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, et comme vous pouvez le voir dans les quelques captures ci-dessous, tout est possible, des modifications les plus subtiles aux refontes les plus complètes. Soyez assurés que vous trouverez ce dont vous avez envie sur les stores alternatifs que ce sont Cydia, Zebra et autre Sileo.







6. Débrider un appareil Apple

Les appareils d'Apple ont vu leurs possibilités décuplées au fil des dernières années de manière officielle avec des ajouts notables comme le partage de connexion, utilisation de clé USB en tant que stockage externe, et plus récemment l'apparition de l'application Fichiers, permettant à l'utilisateur d'avoir une ébauche d'explorateur de fichiers. Cependant, Apple reste réputée pour brider certaines fonctionnalités de ses appareils. Rien que l'application Fichiers susmentionnée témoigne du chemin qu'il reste à faire avant d'arriver à un vrai gestionnaire de fichiers sur iOS. Un autre exemple est la puce NFC sous-exploitée depuis de nombreuses années et réservée à Apple Pay pricinipalement. L'App Store souffre lui aussi de restrictions, comme l'incapacité de rétrograder la version d'une application installée, ou encore la limite de téléchargement via les réseaux mobiles.



Avec le jailbreak, toutes ces limitations feront partie du passé, et vous pourrez utiliser votre terminal à la manière d'un vrai administrateur. SSH, gestion des versions des applications installées, gestionnaire de fichiers complet, suppression des fichiers inutiles pour récupérer de l'espace disque, terminal pour exécuter des commandes, utilisation de la puce NFC dans toutes ses capacités, lecture de vidéos YouTube avec l'écran verrouillé, suppression des pubs dans vos réseaux sociaux favoris... Il serait impossible de tout lister dans cet article, et même notre article plus détaillé sur le sujet ne s'y ose pas. Retenez simplement que le jailbreak vous permettra de prendre contrôle à 100% de votre appareil.



7. Améliorer la sécurité de votre smartphone Apple

La dernière raison pourrait vous surprendre si vous pensez que le jailbreak a pour conséquence de rendre votre appareil moins sécurisé en ouvrant des failles. En effet, cette idée reçue est en grande partie fausse. Le jailbreak utilise des failles présentes dans iOS afin de pouvoir exécuter des processus ou des applications en passant outre les restrictions d'Apple. Cela signifie qu'effectivement, une application malicieuse pourrait avoir plus d'impact en ayant accès au système. Mais une telle application doit, dans la majorité des cas, être installée par l'utilisateur lui-même. Il suffit donc de faire attention à ce que vous installez, en utilisant uniquement les sources fiables de la communauté (et souvent présentées par nos soins), et vous n'aurez aucun souci. Pour ce qui est des failles de sécurité, exploitables aussi bien sur une version officielle d'iOS que sur une version jailbreakée, le jailbreak a l'avantage de pouvoir proposer plus rapidement qu'Apple des corrections auxdites failles. Cela s'est vérifié à plusieurs reprises en début d'année, avec notamment cette importante faille liée à l'application Mail, qui fut corrigée en seulement quelques jours pour les utilisateurs jailbreakés, contre 4 semaines pour la version officielle d'iOS.



En plus de ces corrections de failles plus rapides, le jailbreak permet de sécuriser votre appareil plus finement qu'Apple ne le permet. Vous pouvez par exemple exiger Face ID ou Touch ID pour ouvrir les applications de votre choix, afin de pouvoir prêter votre appareil tout en gardant le contrôle sur les applications accessibles. Vous pouvez également prendre une photo à chaque fois que votre iPhone est mal déverrouillé (mauvais visage/emprunte/code), et l'envoyer, en plus de la localisation, à un numéro de secours ou par mail. De belles idées pour lutter contre le vol.



Conclusion : le jailbreak vaut-il le coup en 2020 ?

Certains ont beau décrier le jailbreak et son utilité en 2020, nous venons de voir que de nombreux aspects justifient encore sa raison d'être. Tout d'abord, la liberté de pouvoir personnaliser votre appareil comme bon vous semble devrait être un argument suffisant. Il suffit d'aller faire un tour sur des réseaux sociaux comme Twitter ou Reddit pour se rendre compte de l'immensité de possibilités offertes par le jailbreak. Là où certains optent pour une refonte complète de l'interface, d'autres préfèrent rester fidèles aux choix d'Apple, tout en boostant les fonctionnalités de leur appareil. Et même si vous trouvez iOS déjà parfait, la sécurité pourrait vous convaincre de jailbreaker votre appareil. Il serait impossible de résumer en un article ce qu'il est possible de faire ; sachez simplement que si quelque chose vous manque ou vous agace dans iOS, vous trouverez très certainement votre bonheur grâce au jailbreak.



Quelles que soient vos connaissances, jailbreaker est une tâche assez simple de nos jours, et qui s'exécute en quelques minutes seulement. Pour approfondir le sujet, nous vous recommandons notre dossier sur l'état du jailbreak disponible sur iPhoneTweak.fr dans lequel vous trouverez encore plus de détails et surtout les tweaks qui vont avec.

N'hésitez pas à partager vos avis ou questions en commentaire !