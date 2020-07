Test de la souris Logitech MX Master 3 sur iPad et Mac

Enzo Valvasori

En ce dimanche, nous vous présentons un accessoire fort utile sur Mac mais aussi iPad avec la dernière souris sans fil de chez Logitech : La MX Master 3.



Elle commence à devenir de plus en plus populaire, il faut dire qu'elle a de solides arguments... Mais qu'a-t-elle donc de plus que les autres ?

Nous allons tenter de vous la présenter en détail pour que vous puissiez vous rendre compte de ses capacités que ce soit sur Mac, iPad Pro, et même PC.

Contenu du coffret la MX Master 3

Cette souris sans fil MX Master 3 est livrée avec :

Un câble de recharge (USB - USB-C)

Un dispositif USB Logitech Unifying





Prise en main

La forme de cette souris a été étudiée pour être le plus confortable possible tout en s'adaptant à toutes les morphologies.

La longue course des touches principales permet de pouvoir cliquer que vos mains soient grandes ou petites, et la boule vient épouser parfaitement la pomme de votre main.

Molettes et boutons

La molette MagSpeed conçue par Logitech, est une nouvelle technologie qui permet de changer la sensibilité de la roulette lorsque vous l'utilisez.

Vous pouvez utiliser un mode cranté, comme d'habitude, ou choisir de laisser la molette rouler librement. Ce qui peut s'avérer très utile pour être précis dans déplacements, ou pour monter et descendre une page longue très rapidement.



La seconde molette est une molette horizontale, accessible avec votre pouce qui va permettre dans un premier temps de se déplacer horizontalement dans vos diverses applications et logiciels, mais vous avez également la possibilité de choisir ce que vous désirez.



Le bouton situé en dessous de la molette principale est configuré par défaut pour alterner entre les deux modes de la molette MagSpeed, mais vous pouvez tout à fait réassigner l'action de votre choix.



Les deux autres boutons situés en dessous de la molette horizontale, permettent d'aller en avant ou de revenir en arrière dans les navigateurs web, mais encore une fois pouvez y assigner ce qui vous parait le plus utile.



Il reste un dernier bouton caché accessible avec le bas de votre pouce, celui-ci permet d'afficher Mission Control quand vous l'activez. Mais il a également une autre fonctionnalité. Quand vous maintenez ce bouton et que vous déplacez votre souris, vous avez accès à 3 nouvelles actions !

Quand vous vous déplacez sur la gauche ou la droite vous pourrez changer rapidement de bureau. Pratique pour changer d'application sans perdre le rythme.



Autonomie de la batterie

La batterie de cette souris est faite pour durer 70 jours en utilisation moyenne, plutôt utile pour ce type de périphérique Bluetooth, cela évite de devoir le recharger trop souvent, et perdre tout l'intérêt de ces produits "sans fil". Nous n'avons pas eu l'occasion de mesurer la charge de la souris, mais nous n'avons encore jamais eu l'occasion de la recharger depuis maintenant 2 semaines que nous l'avons reçu.

Compatibilité

Cette souris sans fil est compatible avec n'importe quel ordinateur Mac ou PC, et les périphériques Bluetooth qui permettent l'utilisation d'un pointeur. Elle est donc bien compatible avec iPadOS ! Plutôt pratique si vous utilisez un iPad Pro dans votre espace de travail.



Une autre des particularités de cette souris c'est qu'il est possible de s'en servir sur tous types de surfaces sans trop problème, même le verre ! Normalement, les souris ne fonctionnent pas sur le verre, car le laser se reflète dessus et ne peut donc pas se repérer, mais Logitech a visiblement relevé le défi avec brio.

Un mode sans fil plus que parfait

Pour commencer, Logitech a mis au point un dispositif USB Logitech Unifying. Il permet de se connecter aux différents périphériques de la marque, ce qui signifie que si vous disposez de plusieurs périphériques Logitech sur votre Mac ou PC, un seul dispositif permettra de se connecter à tous vos périphériques. Vous n'aurez pas besoin de connecter 3 USB si vous avez 3 périphériques, ce qui est très bien pensé libérer vos ports USB !



Ils ont également pensés à tous les utilisateurs, c'est pourquoi ils ont également intégré un mode sans fil qui utilise le Bluetooth.

Ce mode sans fil permet donc de se connecter à des Macbook ou des iPad qui n'ont pas de port USB.

Une des fonctionnalités les plus intéressantes dans cette souris sans fil, c'est sa fonctionnalité multi-appareils.

De l'autre côté de la souris vous pouvez retrouver 3 LEDs, qui changent de lumières en fonction de leurs positions dès que vous activez un petit bouton dédié. Chaque position correspond à un périphérique.

C'est-à-dire qu'au lieu d'appairer un nouvel appareil à chaque fois que vous désirez changer de support de travail, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur un bouton pour vous y connecter automatiquement ! Plus besoin de vous rendre dans les options du Bluetooth, etc...



Logitech a même pensé à créer des possibilités assez folles entre les 3 appareils associés à ces 3 positions, mais nous allons y revenir juste après dans la présentation de Logitech Options.

Logitech Options

Logitech Options est le logiciel propriétaire de Logitech, qui permet de configurer et personnaliser ses différents équipements Logitech, et de communiquer entre les différents appareils.

Si vous avez déjà utilisé des souris avec plusieurs boutons, comme celle-ci, sachez qu'au lieu de configurer différents profils pour différentes utilisations de votre souris, Logitech a pensé à un tout autre système, bien plus logique, et qui ne nécessite pas de changer de profil. Vous allez tout simplement pouvoir assigner différentes actions, selon les applications que vous utilisez !



Le logiciel a d'ailleurs déjà plusieurs actions prédéfinis sur mesures pour les applications les plus connues comme le pack Office, la suite Adobe et les applications Apple. Les applications compatibles avec Logitech Options proposent des fonctionnalités vraiment sympathiques et intuitives, sans avoir à se casser la tête.

Et rassurez-vous, vous pouvez toujours ajouter n'importe quelle application et y ajouter les actions de votre choix ce n'est pas un problème.



Souris

Dans le premier onglet, nommé "Souris", vous retrouverez vos différentes molettes et vos différents boutons, et vous pourrez leur assigner les actions de votre choix, que ce soit en permanence, ou en fonction d'une application spécifique.

Pointer et défiler

Dans le second onglet, vous retrouverez tous les réglages spécifiques au pointeur et au déplacement de la souris. Assez classique, vous pourrez ajuster la vitesse du pointeur, du scroll horizontal ou vertical, etc...

Flow

Flow est une fonctionnalité plutôt sympathique qui permet d'effectuer des actions entre les différents appareils connectés à la souris.

L'idée est de simplifier l'utilisation de la souris sur différents appareils en simultané, ce qui peut être utile dans son espace de travail pour faire plusieurs choses à la foi.

Vous pouvez utiliser une option qui permet de changer l'appareil connecté lorsque vous pointez un bord de votre écran, pour automatiquement que votre souris passe sur l'appareil souhaité. Le résultat est très satisfaisant, surtout que l'on peut également effectuer des copier-coller entre les différents Mac et PC connectés.



Le seul bémol, c'est que le logiciel Logitech Options n'existe pas (encore) sur iPadOS, et par conséquent il n'est pas possible de profiter des fonctionnalités que propose Flow.







Bonus : Duolink

DuoLink est une fonctionnalité qui apparaitra si vous possédez un clavier Logitech CRAFT ou MX Keys. Une fois activé, vous pourrez utiliser des gestes alternatifs, mais cette fois au lieu de presser le bouton en bas du pouce, il faut presser la touche fn de votre clavier. Vous pouvez bien évidemment personnaliser les actions des différents gestes.

Prix

Enfin, dernier point et non des moindres : le prix. Affichée à 109€, la souris de Logitech n’est pas donnée mais remplit plus que bien son office.



Notre avis sur "MX Master 3" ( Logitech )