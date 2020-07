PUBG Mobile : la version 0.19 arrivera demain avec la nouvelle carte Livik

Les joueurs de PUBG Mobile peuvent se réjouir ! La nouvelle grosse mise à jour estampillée 0.19.0 sera déployée dès demain.



Au programme de cette update du Battle Royale, on retrouvera la nouvelle carte Livik, la saison 14 du Pass Royale et bien d'autres...



Le trailer de la nouvelle carte :

PUBG Mobile : une nouvelle carte fait son arrivée

Tencent vient d'annoncer sur les réseaux sociaux que la nouvelle mise à jour de PUBG Mobile, la 0.19.0, arrivera au cours de la journée de demain, mardi 7 juillet.



Au programme donc, la fameuse nouvelle carte Livik plus petite (2km), avec 52 joueurs et 15 minutes de match, correspondant plus au mobile. On y retrouvera des armes exclusives comme le Mk 12 et le SMG P90.



La mise à jour marquera également le coup d'envoi de la nouvelle saison du Pass Royale, qui débutera officiellement le 14 juillet prochain.



Si vous mettez à jour le jeu avant le 13 juillet, vous obtenez 2888 BP, AG x 100 et un casque Nightmare (3D). La taille de téléchargement de la mise à jour sera de 2,13 Go sur iOS.

