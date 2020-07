Tom Hanks aurait préféré que Greyhound sorte au cinéma plutôt que sur Apple TV+

Julien Russo

Tom Hanks est l'un des acteurs les plus connus de notre époque. Si nous le voyons comme quelqu'un de calme et posé, c'est aussi une personne qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense quand quelque chose ne lui plait pas. Apple qui a racheté les droits du film "Greyhound" dont il est l'acteur principal ne s'attendait probablement pas à une telle déception.

Tom Hanks est déçu que Greyhound va sortir en premier sur Apple TV+

Le Covid-19 a obligé de nombreux cinémas dans le monde à temporairement fermer leurs portes. Cette interruption a fortement perturbé les films qui devaient être à l'affiche pendant la période de confinement mondial. Deux choix étaient donc proposés aux sociétés de productions et de distributions comme Sony Pictures.

Soit repousser la disponibilité du film au cinéma (comme ça a été le cas pour le dernier James Bond qui sortira en fin d'année) ou vendre les droits à l'une des plateformes de streaming comme Apple TV+, Netflix ou encore Disney+.

Sony Pictures n'avait pas vraiment le choix, puisque Greyhound a été un film à gros budget qui avait besoin d'être rentabilisé le plus rapidement possible.



Le mois dernier, Apple a été vers Sony Pictures pour proposer de racheter les droits exclusifs de Greyhound. Une transaction qui a été estimée à 70 millions de dollars.

Si cela s'est fait en coulisse sans l'avis des acteurs et de l'équipe du film, Tom Hanks l'acteur principal de la production n'a pas hésité à exprimer sa tristesse face à cette décision !

Quand un nouveau film sort, les médias organisent des interviews pour la promotion de la sortie au cinéma. Même si Greyhound sortira en premier sur Apple TV+ (dès le 10 juillet), le film a quand même eu le droit à sa séance d'interviews à distance. Bien évidemment, c'est Tom Hanks qui a accordé quelques mots à plusieurs médias, dont Guardian, où il n'a pas hésité à exprimer son mécontentement.



Cette modification de dernière minute pour une sortie sur une plateforme de streaming, plutôt qu'au cinéma est une "déchirure absolue" pour l'acteur.

Même si Tom Hanks n'a rien contre Apple TV+, il admet qu'en regardant le film depuis sa télévision, il a remarqué une différence de qualité d'image et de son.

L'opération marketing d'Apple TV+ a aussi procédé à une technique d'interview très différente de ce qu'il a l'habitude avec les médias. Il explique qu'en plein confinement, Apple lui a demandé de se mettre dans une pièce de son domicile avec un fond blanc pour éviter que les spectateurs qui regarderont la vidéo se concentrent plus sur l'arrière-plan que sur lui.



Finalement, le choix de Sony Pictures aura déçu Tom Hanks. Selon lui, jamais on ne retrouvera l'expérience d'une salle de cinéma... à la maison !

Greyhound sera disponible aux États-Unis et dans le reste du monde où Apple TV+ est disponible dès le 10 juillet 2020.

