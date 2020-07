Amazon Prime Video ajoute les profils pour le partage du compte

Hier à 20:28

Julien Russo

3

C'était une nouveauté qui était déjà apparue il y a quelques mois à l'étranger, Amazon avait promis un déploiement mondial et progressif. Aujourd'hui, c'est au tour de la version française d'Amazon Prime Vidéo d'inclure... les profils ! Une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs qui existe déjà sur les principaux concurrents Netflix et Disney+.

Un profil pour chaque membre de la famille

Si vous êtes un fidèle d'Amazon Prime Vidéo, vous avez probablement déjà senti cette frustration de devoir partager votre compte avec un proche et que toutes vos recommandations se mélangent. Rassurez-vous, c'est désormais terminé puisque Amazon a enfin intégré les profils. Désormais, tout ce que vous regardez sera séparé avec les autres utilisateurs avec qui vous partagez votre compte.



Pour cette nouveauté, Amazon a vu les choses en grand puisque vous pourrez créer jusqu'à 6 profils. Par défaut, Amazon propose un profil "Kids" (que vous pourrez supprimer si vous le souhaitez). Sur ce profil spécialement créé pour les plus jeunes, les programmes seront adaptés à l'âge d'un enfant. Autrement dit, il n'aura pas accès aux films et séries qui ne sont pas de son âge, une modération automatique qui va plaire aux parents ! Autre petit avantage, les achats de films pourront être bloqués via un code d'achat (le même principe que sur les box de nos FAI).

Pour l'instant, les profils sont disponibles sur la version web d'Amazon Prime Vidéo et vont prochainement être déployés dans les versions iOS, iPadOS, Fire TV et Apple TV. La PlayStation 4 et la Xbox One devraient suivre par la suite...



