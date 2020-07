iVote : l'app qui permet de voter au Parlement européen ne fonctionne que sous iOS

Seulement, l'application semble fonctionner uniquement sur iOS et iPadOS, faute de temps de développement. L'autre critique autour de l'application iVote ? L'obligation de connecter son compte iCloud lors des votes, et donc s'en remettre à Apple... C'est surtout ce point qui fait grincer des dents les membres du Parlement, alors que des enquêtes sont ouvertes au sujet de la Pomme. Cependant, il semblerait que cette solution soit remplacée dès l'automne, avec un système de vote par courrier électronique. Source Source 2

Cette solution temporaire permet le traitement de votes complexes impliquant de nombreux amendements et amendements de compromis… et des votes secrets.

Pour pouvoir travailler à distance, le Parlement européen a mis en place une application de vote permettant de traiter des PDF, les remplir, les signer et les renvoyer.

Pour respecter les mesures de sécurité faisant face à la crise du Covid-19 en France, certaines sociétés et instituts ont du revoir leur façon de travailler. C'est notamment le cas du Parlement européen qui a alors proposé une application de vote à distance, permettant de prendre moins de risques. Hélas, les retours rapportent que l'application ne fonctionne que sur iOS, laissant Android seul de son côté.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.