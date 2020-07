Apple Store : Prenez rendez-vous avec un spécialiste pour faire du shopping

Hier à 21:50

Julien Russo

On connaissait déjà la prise de rendez-vous pour la réparation d'un produit, mais on ne connaissait pas la prise de rendez-vous pour acheter un produit avec les conseils d'un spécialiste. C'est nouveau et ça vient de débarquer dans l'application "Apple Store", vous pouvez dès maintenant prendre un rendez-vous avec un spécialiste Apple pour que celui-ci vous accompagne lors de l'achat d'un iPhone, iPad, Mac...

Un assistant pour votre futur achat

Cette idée a été inventée par Apple pour réduire la présence des clients dans ses boutiques. Avec le Covid-19, la firme californienne demande à ses employés de faire entrer un nombre restreint de clients à l'intérieur, les autres doivent attendre dehors.

Une situation qui n'est pas agréable, mais qui est inévitable vu la crise sanitaire qui sévit dans le monde.

Pour améliorer l'expérience client, Apple a eu l'idée de proposer des rendez-vous avec des spécialistes pour les personnes souhaitant acquérir un nouveau produit Apple.



Depuis quelques heures, la nouveauté est visible sur l'application "Apple Store" disponible sur iOS et iPadOS.

En effet, quand vous allez sur la page d'un Apple Store, vous avez désormais la possibilité de réserver une plage horaire avec un spécialiste Apple.

L'objectif étant d'avoir une aide pour découvrir quel produit vous correspond le mieux ! Un accompagnement précieux qui devrait "booster" les ventes. Jusqu'à aujourd'hui, pour obtenir les conseils d'un spécialiste Apple, il fallait intercepter un employé parmi la foule, en plus celui-ci était toujours dérangé par d'autres questions pendant ses explications.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d'écrans ci-dessus, le principe est simple, vous allez sur la page "Infos magasin" de l'Apple Store auquel vous comptez vous rendre, vous appuyez après sur "Réserver maintenant", l'application vous demande quel produit vous intéresse le plus, puis vous basculez sur un planning avec un choix de jour et de plage horaire. Pour finaliser la réservation, il faudra saisir quelques informations personnelles.

Chaque rendez-vous dure 15 minutes maximum, ce qui est largement assez pour faire le tour d'un produit !