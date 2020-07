Le casque AR et les Apple Glass sont actuellement en production d'essai

Apple travaille depuis plusieurs années sur un casque et des lunettes en réalité augmentée. Nous avons vu jusqu'à aujourd'hui une multitude de brevets être déposé pour protéger les futures technologies. Une bonne nouvelle vient d'apparaitre grâce à un rapport mis en ligne il y a quelques heures...

C'est une nouvelle étape pour le casque et les lunettes AR d'Apple. En effet, d'après un rapport de The Information, Apple aurait lancé une production d'essai, une étape indispensable après la conception d'un produit.

Le rapport affirme détenir plusieurs sources sûres qui expliquent que la firme de Cupertino travaille en ce moment sur des lentilles semi-transparentes en coopération avec son partenaire historique Foxconn.



En ce qui concerne la production d'essai, celle-ci serait discrètement mise en place dans une usine à Chengdu (une ville qui se trouve dans le sud-ouest de la Chine), c'est dans cette usine où a lieu la majeure partie de la production de l'iPad.

The Information explique :

Apple a plusieurs phases dans le développement de nouveaux produits, à commencer par des périodes de prototypage en Californie et en Chine, au cours desquelles elle fabrique des dizaines et des centaines d'unités, respectivement, des produits et de leurs pièces. En mai, les objectifs étaient entrés dans une phase connue sous le nom de test de validation technique, ou EVT, au cours de laquelle Apple fabrique généralement des milliers d'unités. Pendant cette période, Apple a verrouillé le design et commence à tester son aptitude à la production de masse.