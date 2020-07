Rip Them Off : puzzle, tower defense et gestion économique

Peut-être connaissez-vous le jeu Swim Out, sorti en 2018 et développé par un couple sous le nom de Lozange Lab ? On parle d'un jeu de casse-tête sublime, avec un degré de difficulté qui a fait pâlir de nombreux spécialistes du genre.



Après ce petit succès, il faut savoir que les deux développeurs reviennent prochainement avec leur nouveau jeu du nom de Rip Them Off (v0.4.5, 128 Mo, iOS 10.0).



Une nouvelle fois, des puzzles seront de la partie, mais avec de nouveaux éléments. Bande-annonce :

Rip Them Off : le jeu de gestion économique sortira en septembre

Rip Them Off est un nouveau jeu de puzzle de gestion économique et de tower defense. Le conseil a besoin de profit, et c'est à vous d'aligner les rues avec des magasins auxquels les clients ne pourront pas résister. Choisissez vos emplacements, choisissez vos magasins et faites votre chemin dans l'échelle de l'entreprise et ses défis de plus en plus difficiles!

Sur ce premier trailer, on peut clairement reconnaitre la patte de Lozange Lab avec un style visuel épuré et minimaliste qui mixe Tower defense et puzzles.



Votre but, vous l'aurez compris, sera de faire un maximum de profits sur le dos des clients en créant les bons magasins dans les bonnes rues.



Sortie prévue le 24 septembre sur iOS et Steam avec pré-commande possible au prix de 4,49€.

