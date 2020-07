Pourquoi Apple pourrait supprimer le Mac App Store

Le Mac App Store n'a pas connu le même succès que l'App Store de l'iPhone et de l'iPad, loin de là. Alors qu'Apple amorce une transition profonde de sa gamme Mac en abandonnant les processeurs Intel pour ses propres puces Apple Silicon, la firme pourrait faire une croix sur le magasin d'applications dédié à macOS. Explications.

Un "petit" App Store

Comme vous le savez, le Mac App Store est un magasin d'applications pour les logiciels macOS, créé et maintenu par Apple. La plateforme a été annoncée le 20 octobre 2010 lors de l'événement « Back to the Mac » et est sortie le 6 janvier 2011. Depuis, la sauce n'a jamais vraiment pris avec 1000 apps le premier jour puis 10 000 un an plus tard. Depuis, silence radio sur les chiffres, mais nul doute que le M.A.S. se trouve loin des chiffres de l'App Store et ses quelques 2 millions d'icônes.

Les développeurs boudent le Mac App Store

Il y a une raison simple à cela. Une grande partie des logiciels pour MacOS n'est tout simplement pas disponible sur le Mac App Store car les développeurs préfèrent continuer à distribuer leurs logiciels directement depuis leur site. C'est le cas de grands noms comme Photoshop d'Adobe par exemple qui ne veulent pas perdre le contrôle et surtout céder 30% à Apple. La commission de la firme est la même sur iOS et sur MacOS.



Alors que les virus commencent à être très présents sur Mac, Apple a lancé un programme adhoc de notarisation pour les développeurs voulant distribuer des apps hors du Mac App Store. Il s'agit d'une sorte de certification qui a été lancée en avril 2019 et qui permet d'avoir une certaine sécurité. En gros, la solution GateKeeper d'Apple qui fait office de gendarme sur macOS possède une liste blanche des logiciels installables hors du circuit officiel. Si vous ne faites pas notariser votre app, les utilisateurs auront du mal à l'installer via le DMG téléchargé depuis vos serveurs.

La transition vers Apple Silicon

Bien qu'Apple ait toujours affirmé que la fusion entre MacOS et iOS n'est pas envisageable, il est clair que le rapprochement est en cours. Après Catalyst annoncé l'an dernier (et utilisé déjà un an auparavant par le constructeur) qui permet de porter facilement les apps iPadOS vers macOS, Apple a carrément prévu d'intégrer l'architecture hardware des iPhone et iPad sur sa future gamme de Mac. Sans parler de la nouvelle interface graphique de macOS 11 Big Sur largement inspirée d'iOS et d'iPadOS.



En remplaçant les processeurs Intel par des puces ARM améliorées et renommées Apple Silicon, la firme à la pomme unifie ainsi l’écosystème pour les utilisateurs, mais aussi et surtout pour les développeurs. Le code produit pour iPhone, iPad et Apple TV fonctionnera sur les prochains iMac, MacBook et autres Mac Mini et Mac Pro. Mieux, il n'y aura rien à faire pour porter les apps et jeux comme l'expliquait les ingénieurs lors de la WWDC. Un Mac ARM peut faire tourner n'importe quelle app de l'App Store (et même n'importe quel logiciel conçu pour l'architecture Intel grâce à Rosetta 2 qui s'occupe de la virtualisation).

Bye bye le Mac App Store

Avec tout cela, nous pensons fortement que les jours du Mac App Store sont comptés. Il suffirait à Apple de remplacer ce dernier par l'App Store et de transvaser les quelques applications uniquement dédiées à macOS dans une catégorie spéciale afin de terminer l'unification des deux univers.



Que pensez-vous de cette projection ? Et quel est votre avis sur le Mac App Store actuel ?