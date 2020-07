Selon l'ancien directeur du développement Mac, les PC Windows vont devoir passer aux processeurs ARM

Julien Russo

Il a travaillé pendant plusieurs années en tant que directeur du développement Mac chez Apple. Aujourd'hui, 30 ans après son départ, Jean-Louis Gassée continue à commenter l'évolution sur le marché des ordinateurs. Selon ses récentes déclarations, les PC haut de gamme n'auront pas d'autres choix que de faire comme Apple, passer aux processeurs ARM.

Les processeurs ARM c'est plus de puissance et une meilleure autonomie

Le 22 juin 2020 aura été une journée historique depuis la création d'Apple. Celle où Tim Cook annonce l'abandon des processeurs Intel au profit de processeurs maison (comme pour les iPhone et iPad). Apple a fait le choix d'utiliser des processeurs ARM dans ses Mac, c'est un challenge osé et plein d'ambition. Les premiers Mac ARM devraient apporter un gain de puissance et une meilleure autonomie pour les MacBook. Pour Jean-Louis Gassée, Apple va rapidement prendre de l'avance vis-à-vis des fabricants de PC haut de gamme. Pour lui, ils n'auront pas d'autres choix que de demander à Intel de produire ses propres processeurs ARM, dans le cas contraire cela deviendrait compliqué de rester compétitif face à Apple.

Il explique dans un article de blog :

Selon les tests de Geekbench, les performances de l'A12Z correspondent ou dépassent celles de mon MacBook Pro. Apple ne divulgue pas le TDP du processeur A12Z, mais on peut se fier à un chiffre indirect, la puissance de sortie de l'adaptateur secteur de 18W de l'iPad Pro. Cela nous donne une idée de ce que nous pouvons attendre d'Apple Silicon dans les futurs Mac : Un TDP nettement plus faible sans perte de puissance de traitement.

Ensuite, le débit. Compte tenu de ce que nous voyons avec l'A12Z d'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que les Apple Silicon Mac de demain offrent un avantage de débit inférieur à 25 % par rapport aux PC x86 correspondants. Certes, il s'agit là d'hypothèses générales et spéculatives pour les Apple Silicon Macs - pensez plus vite, les ordinateurs portables svelter durent en fait 10 heures sur une batterie chargée. Sinon, encore une fois, pourquoi s'embêter à brûler les milliards ?

À voir si les processeurs ARM débarqueront chez Intel, mais il est sûr qu'Apple va placer la barre très haute. À tel point que Johny Srouji le patron des ingénieurs qui sont aux commandes des puces Apple Silicon a expliqué dans la présentation que les Mac pourraient probablement devenir des ordinateurs capables de répondre aux besoins des joueurs. Apple devrait très vite entrer en concurrence avec les géants du secteur comme Nvidia ou encore AMD.



