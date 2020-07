Fuite : La Xiaomi Mi TV Stick apparait sur internet avant l'annonce

Julien Russo

Le marché des boitiers/clé connecté pour téléviseur rencontre beaucoup de succès. Si on connait la Chromecast, l'Apple TV ou encore la Fire TV d'Amazon, une petite nouvelle devrait venir chambouler le secteur. On parle bien de la clé HDMI de Xiaomi qui va prochainement être présenté par le fabricant chinois.

Une fuite avant l'annonce

Mercredi prochain Xiaomi va présenter de nouveaux produits dans le cadre d'une conférence diffusée en direct sur internet. Visiblement, l'entreprise n'a pas su bien garder ses employés, puisque plusieurs images sont arrivées entre les mains du site chinois Tistory.

Il s'agit de la Xiaomi Mi TV Stick, une clé HDMI à installer sur votre téléviseur pour remplacer la box fourni par votre FAI.

Contrairement à celle d'Amazon, vous retrouverez tout l'univers d'Android avec ses nombreuses applications. Vous pourrez télécharger YouTube, HBO, Disney+, Netflix, Twitch ou encore myCANAL.

Si on en croit la fuite, la Xiaomi Mi TV Stick possède plusieurs caractéristiques intéressantes. À commencer par un processeur muni de quatre coeurs ARM Cortex-53 à 1,20 GHz, jusqu'à 8 Go de stockage et 1 Go de RAM. Autant dire que vous ne pourrez pas télécharger beaucoup d'applications ni faire tourner des jeux très gourmands en performance !

Xiaomi intègrerait aussi du Bluetooth 4.2 accompagné du support Dolby Audio ainsi que du DTS Surround.

Pas de 4K pour ce modèle certifié HDMI 2.0a, comme mentionné sur la boite ci-dessus, l'entreprise ne s'en serait tenu qu'à du Full HD. Ce qui annonce probablement un prix particulièrement accessible comme on en a l'habitude avec Xiaomi. En plus de l'intégration d'Android TV, les utilisateurs pourront également profiter de Google Assistant !



Vous trouverez également une petite télécommande, ce qui évitera de prendre à chaque fois son smartphone pour interagir avec la Xiaomi Mi TV Stick. La firme propose un bouton Netflix et Amazon Prime Vidéo, les deux plateformes de streaming qui rencontre le plus de succès dans le monde.

Il n'y a pour l'instant aucune date de commercialisation, cependant nous devrions en savoir plus dès mercredi.