MacBook : une hausse de 20% pour le troisième trimestre 2020 ?

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Le mois dernier, Apple a fait la présentation de ses processeurs ARM qu'il compte mettre en place au sein de ses Mac dans les prochains mois.



En attendant, les ventes des ordinateurs portables à la Pomme, les MacBook, pourraient connaître un beau troisième trimestre 2020...



Selon nos confrères de chez DigiTimes, Apple va "augmenter considérablement" les commandes des machines auprès des fournisseurs.

Le MacBook pourrait connaitre un beau troisième trimestre 2020

Le but de cette manoeuvre ? Tout simplement répondre à une demande qui devrait être en hausse, notamment grâce à la rentrée des étudiants.



L'autre facteur concerne les professionnels et les créatifs qui risquent de travailler de chez eux avec le reconfinement de certains pays et l'urgence de la situation des États-Unis face au coronavirus.



Apple a expédié entre 3,2 et 3,5 millions de MacBook au second trimestre 2020, et les volumes devraient atteindre environ quatre millions d'unités au troisième trimestre, soit une hausse de 20%.



