Covid-19 : Apple va envoyer des kits de test au domicile de ses salariés

Il y a 2 heures

Julien Russo

Nous sommes encore loin de venir à bout de la propagation du Covid-19. Aux États-Unis après la réouverture de plusieurs Apple Store, la firme californienne a immédiatement refermé plus de 80 de ses boutiques suite à la crise sanitaire qui redevenait incontrôlable. Apple a pris de nouvelles mesures, une note interne vue par Bloomberg explique tout !

Le travail à domicile à nouveau encouragé

La mission d'un employé en Apple Store est bien sûr d'être sur le terrain au contact du client. Cependant, avec le Covid-19 qui continue à sévir aux États-Unis, cette mission est fortement compromise, au point où Apple encourage ses employés à travailler (à nouveau) chez eux.

Ce sont donc plusieurs milliers d'employés américains qui sont priés de rester à leur domicile et prendre des appels de la hotline d'Apple. Cette mesure n'est pour l'instant pas obligatoire, mais elle est conseillée par Deirdre O'Brien la vice-présidente principale du commerce de détail chez Apple.



La firme de Cupertino compte aller encore plus loin en expédiant aux domiciles de ses employés des kits de test Covid-19. Les salariés des Apple Store pourront rapidement savoir s'ils ont été infectés sans avoir besoin de se déplacer à un centre de test.

Dans la note interne à destination des Apple Store, il est expliqué :

Si votre magasin est fermé, veuillez vous inscrire à Retail at Home, veuillez en parler à votre responsable, car nous devons vraiment nous assurer de déplacer nos équipes pour accueillir nos clients à distance en ce moment

Le télétravail est aussi privilégié dans les bureaux

Quand on pense Apple, on pense aux nombreux Apple Store partout dans le monde. Cependant, la majorité des employés de la firme travaillent dans des bureaux. Dans cette note, les employés sont invités à rester à leur domicile et ne plus se déplacer dans les locaux. Il est expliqué qu'un retour complet dans les bureaux aux États-Unis ne pourra se faire avant le début de l'année prochaine.

C'est dire l'ampleur qu'a pris le Covid-19...

Chose à savoir, les employés désirant retourner dans les locaux (pour s'éloigner de leur domicile ou ceux qui ne peuvent pas travailler à distance restent les bienvenus)



Initialement, Apple avait prévu à l'Apple Park de rapatrier ses équipes progressivement avec des conditions très strictes à respecter (comme se tenir éloigner dans l'ascenseur, ne pas rencontrer une autre équipe hors contexte professionnel...). Cependant, la récente vague de propagation du Covid-19 en Californie a fait changer les plans d'Apple à la dernière minute. O'Brien a expliqué que si la situation s'améliore d'ici la fin 2020, il sera envisagé un retour aux bureaux. Apple n'a jamais vraiment aimé le télétravail et essai de l'éviter tant que possible (à cause de la culture du secret qui règne en interne) !