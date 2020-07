Google Play Pass : l'équivalent d'Apple Arcade disponible en France

Play Pass, y compris toutes les mises à jour que nous annonçons aujourd’hui, arrive sur les appareils Android en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Espagne et au Royaume-Uni cette semaine.

La belle nouvelle pour les joueurs Android, c'est que le service vient d'être déployé en France, permettant ainsi de retrouver le beau catalogue de plus de 500 jeux.

En mars 2019, Apple a dévoilé Apple Arcade, un service à destination des joueurs sur mobiles : en échange d'un abonnement mensuel, il est alors possible de jouer en illimité à des exclusivités dénichées par la Pomme. À la suite de cette annonce, son grand concurrent a alors réagi au lancement de cette nouvelle offre, préparant ainsi une contre-attaque. Baptisé Google Play Pass, le service a alors rapidement vu le jour, mais uniquement aux États-Unis dans un premier temps.

