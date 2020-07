MudRunner Mobile : le jeu franchit l'App Store et le Play Store

Attendue par les fans de grosses machines et de franchissement, le jeu MudRunner Mobile débarque sur nos mobiles. Après avoir faire un carton PC, PS4, Xbox One et Switch avec des millions de ventes, voilà donc le titre de Focus Home sur l'App Store et le Play Store.



Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce jeu, on parle d'une simulation de conduite dans des environnements qui n'ont rien à envier aux convoyeurs de l'extrême. Voici le trailer vidéo :

MudRunner Mobile débarque sur iPhone et Android

MudRunner est l’expérience off-road ultime et vous place au volant d'incroyables véhicules tout-terrain, et vous défie d'affronter les conditions extrêmes de la Sibérie avec pour seules aides une carte et une boussole !

MudRunner est un jeu à part entière avec une réalisation solide grâce à un moteur qui tourne sur PC, consoles et mobiles, mais aussi et surtout grâce à un gameplay soigné. Vous devez non seulement piloter des machines plus ou moins énormes, mais vous devez surtout franchir ou aider à franchir des obstacles naturels tous plus coriaces les uns que les autres. Pour sortir d'une ornière, tirer un convoi ou passer le long du falaise, il vous faudra du sang-froid et des réflexes. Et une fois n'est pas coutume, les joueurs sur iPhone, iPad et Android peuvent jouir du même contenu et du même réalisme que leurs homologues sur ordinateurs et consoles. A vous les missions extrêmes à travers la boue, les routes glissantes et les rivières déchaînées de Sibérie à travers 15 mondes et 16 véhicules.



MudRunner est disponible à 6,99€ sur les appareils iOS et Android. Un hit en puissance !



