Netflix dévoile le TOP 10 des films originaux à succès

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir

Sur Netflix nous avons la chance d'avoir une tonne de créations originales de qualité. La plateforme de streaming investit chaque année plusieurs milliards de dollars pour apporter en permanence des nouveautés. Dans ces ajouts récurrents, des productions s'en sortent mieux que d'autres... Dans la catégorie des films, Netflix vient de dévoiler ses productions qui ont rencontré le plus de succès quatre semaines après leur mise en ligne, et ce pendant les trois dernières années. Attention, le nombre de visionnages est impressionnant !

Extraction, film le plus visionné chez Netflix

L'action, la science-fiction, les comédies... Voici les thématiques de films qui permettent à Netflix de réaliser des cartons d'audience. C'est aussi les productions à gros budget avec des castings très "VIP" qui remportent les premières places !

Extraction avec Chris Hemsworth est le film Netflix qui est à la tête du podium. L'histoire qui racontera les péripéties d'un mercenaire qui travaille dans l'ombre et qui est envoyé au Bangladesh pour une mission de la plus haute importance a conquis les abonnés Netflix. Ils ont été (d'après Bloomberg) 99 millions à regarder ce film rempli d'action et d'adrénaline.

Pas loin on retrouve un film avec Sandra Bullock Bird Box qui a énormément divisé puisqu'il y avait des abonnés qui avaient adorés et ceux ont trouvé ce film complètement inintéressant, quoi qu'il en soit le bouche-à-oreille a fonctionné à la perfection avec 89 millions de personnes qui ont regardé le programme !

Pour fermer ce top 3, on retrouve la comédie policière Spenser Confidential qui raconte l'histoire d'un ancien flic qui replonge dans les bas-fonds de Boston.

Comme vous pouvez le constater dans le classement ci-dessous, ce sont essentiellement des productions américaines qui connaissent le plus grand succès sur la plateforme de streaming. Et pourtant... Apple investit beaucoup dans des tournages européens et asiatiques !

On se rend aussi compte que les productions Netflix ont des audiences similaires à de grosses affiches au cinéma. La firme de Reed Hastings a pris une telle ampleur qu'un film ou une série peut être vu des dizaines de millions de fois (surtout qu'elle reste disponible indéfiniment comme c'est une création originale).

Les audiences, un sujet tabou chez Netflix

Ces statistiques sont normalement secrètes, mais pour la première fois elles ont été dévoilées. Netflix a toujours évité de communiquer les chiffres de visionnages des contenus disponibles dans le catalogue. Pourquoi ? Parce que cela peut être valorisant comme être dévalorisant. Les castings de nos programmes favoris ne sont eux-mêmes pas au courant de ces chiffres. Netflix ne leur donne qu'un résumé rapide de la popularité ou non du programme.

En général en tant qu'abonnés, nous savons qu'un programme a marché ou non par rapport à ses avis sur internet ou par rapport au renouvellement d'une nouvelle saison si c'est une série.

Voici le classement complet :