PS5 : Une production en hausse de 50%

L'objectif d'une entreprise qui commercialise un produit à forte popularité c'est que tout le monde ait son exemplaire au lancement ! Du côté de Sony, on est conscient que la sortit d'un produit très attendu + une commercialisation pendant les fêtes de fin d'année, c'est le succès assuré . Pour profiter de la tendance et des nombreuses ventes qui sont à venir pendant Noël, Sony a augmenté la production de 50% de la PS5. Initialement, l'entreprise avait prévu de produire 6 millions de sa nouvelle PlayStation, mais changement de programme, les commandes sont passées à 10 millions !

La fin d'année va être spectaculaire dans l'univers des jeux vidéos, les deux géants Sony et Microsoft vont lancer leurs nouvelles consoles avec des caractéristiques de folies ! Attendue depuis plusieurs années par les consommateurs, Sony serait conscient que la demande pour la PlayStation 5 devrait être très forte.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.