Le AirPower toujours en développement chez Apple...

Il y a 36 min

Corentin Ruffin

Réagir

Le mois dernier, nous avons eu le droit à quelques nouvelles du AirPower, triple chargeur sans-fil tristement célèbre pour avoir été présenté lors du keynote puis abandonné par la Pomme à cause de défis techniques trop importants.



Seulement, selon Jon Prosser, Apple n'aurait pas réellement laissé tomber le projet et continuerait d'y travailler secrètement.



Des propos qui sont appuyés aujourd'hui par un nouveau brevet publié par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce.

AirPower : le projet toujours d'actualité

On aurait pu croire qu'Apple avait définitivement enterré le objet, mais il semblerait que la firme continuerait de travailler dessus discrètement.



Jon Prosser, début juin, assurait que le tapis de chargement était encore en projet avec mise en place d'une puce A11. Des propos qui semblent se confirmer avec l'arrivée d'un brevet publié par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce.



Ce dernier dévoile un système d'alimentation sans fil qui prend la forme du supposé AirPower... Pour rappel, ce dernier avait été présenté en 2017, lors du keynote de la Pomme qui avait hébergé la naissance de l'iPhone X.



Le chargeur sans-fil se vantait de pouvoir recharger un iPhone, une Apple Watch et des AirPods en même temps.



Source