Apple Silicon : TSMC parle d'une réelle production au second semestre 2021

Il y a 21 min (Màj il y a 21 min)

Corentin Ruffin

Le fabricant de puces TSMC a fait sa réputation en étant l'un des partenaires particuliers d'Apple les plus célèbres, fournissant notamment les processeurs d'iPhone.



Les déclarations de la firme, bien que rares, sont en général très sérieuses autour des produits à la Pomme. Ils viennent de déclarer que les futurs Mac, qui intègreront les nouvelles puces Apple Silicon, verront leur production accélérer au second semestre 2021.

TSMC parle de la production des futurs Mac

Ils sont attendus avec impatience ces Mac avec de nouvelles puces personnalisées ARM : portant le nom d'Apple Silicon, ils bénéficieront de plus de puissance et d'une meilleure compatibilité avec les outils de la Pomme.



TSMC, fabricant de puces, affirme que les premiers modèles de Mac verront le jour à la fin de l'année, comme l'analyste réputé Ming Chi Kuo le disait quelques semaines auparavant.



Ces premiers appareils devraient prendre la forme d'un MacBook Pro 13" et d'un iMac 24 pouces avec nouveau design. Seulement, selon TSMC, la production des Mac Apple Silicon devrait accélérer à partir du second semestre 2021 :

TSMC devrait voir les commandes de Mac d'Apple basées sur ARM et contribuer de manière substantielle aux ventes à partir du deuxième semestre 2021, selon des sources du secteur.



Source