Destins, Le Jeu de la Vie 2 est disponible sur l'App Store

Qui ne connaît pas le jeu de société DESTINS ? Véritable classique de notre enfance, le jeu a déjà eu le droit à une adaptation digitale auparavant. Mais, aujourd'hui, les développeurs de Marmalade Game Studio remettent le couvert en sortant une nouvelle version.



Ainsi, DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 (v1.0.9 - RC II, 369 Mo, iOS 10.0) est disponible depuis quelques heures sur l'App Store et le Play Store et se veut être la "suite contemporaine officielle" du jeu.



Le but reste le même, mais avec de nouveaux éléments et une modernité bienvenue. Le trailer :

Enfin ! Le jeu de société numérique DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 est une suite contemporaine officielle de DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 classique. Il propose plus de choix et de liberté à toutes les étapes du jeu et des milliers de moyens constructifs de vivre votre vie avant d’atteindre la ligne d’arrivée.

Pour cette nouvelle version, on retrouve ainsi la possibilité de personnaliser les pions, de nouveaux véhicules, un plateau éco-cité, des nouvelles deuxièmes chances, des relations améliorées et de nouvelles carrières.



Le jeu est disponible sur l'App Store pour 4,49€ !

