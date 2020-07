Roposo : 500 000 téléchargements toutes les heures depuis l'interdiction de TikTok en Inde

Le proverbe "le malheur des uns fait le bonheur des autres" n'a jamais aussi bien marché que dans cette situation. En Inde, le gouvernement a émis plusieurs interdictions envers des applications chinoises, dont l'application TikTok qui s'approchait des 300 millions d'utilisateurs dans le pays.

Roposo rencontre un énorme succès

Depuis plusieurs années, une nouvelle tendance est apparue chez les jeunes, c'est l'utilisation des applications de vidéos courtes. La plus populaire qui a connu un succès phénoménal en très peu de temps c'est TikTok. L'application appartenant à ByteDance propose des vidéos de quelques dizaines de secondes sur différentes thématiques, les pranks, les tutos beauté, le sport... Impossible de ne pas tomber sous l'emprise après plusieurs minutes à faire défiler les vidéos !



Cependant, TikTok est d'origine chinoise et n'a pas une bonne réputation quant à la confidentialité de vos données personnelles, l'application est même souvent accusée d'espionnage. En plus, avec la sortie de la bêta d'iOS 14, l'application s'est fait prendre en flagrant délit d'observation de vos presse-papiers... Pas de quoi rassurer.



Si aux États-Unis on parle d'une interdiction de TikTok, en Inde on n'a pas attendu bien longtemps pour bannir l'application. Une décision qui a été catastrophique pour TikTok puisque cela engendre une chute de son chiffre d'affaires. En plus l'application avait déjà plus de 200 millions d'utilisateurs réguliers...

Si pour TikTok c'est une mauvaise nouvelle, pour les concurrents comme Reels d'Instagram ou encore l'application Roposo c'est l'extase totale... En effet, l'application Roposo rencontrerait en ce moment un succès impressionnant. Comme la plus grosse concurrence est hors jeu, Roposo se retrouve seul face à Instagram et en profite au maximum. Selon le média Bloomberg, l'application de vidéo courte enregistrerait jusqu'à 500 000 téléchargements par heure (et rien qu'en Inde).

La majorité des utilisateurs TikTok se tournent vers cette application indienne qui propose exactement la même chose.

Selon l'analyse Manjinath Bhat, le bannissement du concurrent chinois et le confinement qui est toujours en vigueur dans le pays engendraient une très forte activité sur l'application qui était impopulaire avant l'interdiction de TikTok.

Finalement, cela a peut-être été fait inconsciemment, mais Roposo a eu un sérieux coup de pouce du gouvernement indien.



Pour information, la présence de TikTok aux États-Unis pourrait rapidement devenir indésirable si on en croit les dernières nouvelles. Si cela venait à se confirmer, ByteDance connaitrait une gigantesque perte qui stopperait instantanément sa croissance. Les États-Unis sont l'un des pays les plus importants dans le développement de TikTok.



