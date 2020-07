Des sociétés américaines, dont Apple, soupçonnées de collaborer avec la Chine

Corentin Ruffin

Cette histoire tendue entre la Chine et les États-Unis se terminera-t-elle un jour ? On peut grandement en douter quand on voit que les deux pays se renvoient la balle en se pointant du doigt mutuellement.



Certainement le premier fautif dans cette affaire, le gouvernement américain ne cesse de faire des allusions à l'espionnage chinois et semble entrer dans une paranoïa, à tort ou à raison.



Récemment, le procureur des États-Unis, William Barr, s'est attaqué à des entreprises américaines en les accusant de collaborer avec l'Empire Céleste.

Apple collaborerait avec la Chine, selon le gouvernement américain

L'homme a en effet déclaré que de grandes entreprises du pays collaboreraient avec la Chine, dont Apple, Google, Microsoft ou encore Disney.



Selon lui, les entreprises "se sont montrées trop désireuses de collaborer avec le Parti communiste chinois" notamment en cédant à la pression et en censurant des films qui étaient un peu durs avec la Chine.



Toujours selon ses dires, Walt Disney "serait découragé de voir comment la société qu’il a fondée traite avec les dictatures étrangères de notre époque".



Du côté d'Apple, l'homme estime que les iPhone "ne seraient pas vendus en Chine si Apple résistait à la pénétration des autorités chinoises".



Une histoire qui risque de durer encore longtemps...



