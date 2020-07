Nouvel iMac 2020 et iPad 8 annoncés cette semaine par Apple ?

Hier à 21:15

Medhi Naitmazi

Nous le savons, l’année est loin d’être terminée chez Apple avec plusieurs nouveautés à venir. Outre les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, ou encore l’Apple Watch 6 en septembre, la firme à la pomme doit également sortir un tout nouvel iMac ainsi qu’un iPad 8 agrandi. Et selon le leaker L0vetodream, les annonces sont toutes proches.

Lovedream annonce de nouveaux produits Apple pour très bientôt

Celui qui s’est fait un nom en 2020 avec les annonces avant l’heure de l’iPhone SE 2, de l’iPad Pro avec Lidar ou encore le nom de MacOS 11 Big Sur, revient avec une phrase laconique comme il en a l’habitude. Cette fois, il indique :

in my dream some products are ready to ship — 有没有搞措 (@L0vetodream) July 18, 2020

Dans mon rêve certains produits sont prêts à être expédiés.

Cela veut clairement dire qu’Apple a plusieurs produits sous le coude, déjà assemblés et emballés à plusieurs millions d’exemplaires.



Les candidats les plus sérieux sont les iMac 2020 plus fins et plus puissants, mais aussi l’iPad 8 de 10,8 pouces. L’ordinateur tout-en-un et la tablette d’entrée de gamme ont été vus à plusieurs reprises dans les fuites, Apple pourrait les lancer via un communiqué de presse.

Autrement, des traqueurs Airtags, un nouveau casque Airpods Studio ou encore un nouveau MacBook Pro 14 pouces sont possibles.



Mais clairement, les deux premiers cités sont plus intéressants pour le grand public. Le dernier iMac commence à dater, son design accuse 8 années de service, et l’iPad 7 est loin d’être une bête de course. Apple pourrait lui octroyer une puce A12 en lieu et place de la A10 qui équipait déjà l’iPad 6 en 2018.