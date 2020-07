Apple Glass : Un brevet explique que n'importe quelle surface sera une interface tactile

Il ne fait quasiment plus aucun doute qu'Apple va prochainement proposer des lunettes à réalité augmentée. Une paire que vous porterez au quotidien et qui sera en permanence connectée en Bluetooth à votre iPhone. Ce qui reste pour l'instant assez mystérieux c'est les techniques sélectionnées par Apple pour interagir avec les lunettes.

C'est encore une fois du côté des brevets qu'on récolte de nouvelles informations à propos des Apple Glasses. En effet, Apple qui devrait commercialiser ses lunettes en réalité augmentée l'année prochaine (ou au plus tard en 2022) sécurise au maximum ses innovations.

Pour communiquer avec les Apple Glasses, nous avons vu dans le passé qu'elles possèderont des commandes vocales avec le fameux "Dis Siri" qui est unique dans tout l'écosystème Apple. Mais imaginez-vous dans une bibliothèque où le silence est recommandé, n'y aurait-il pas une autre solution ?



Il y en a une d'après ce nouveau brevet. Apple chercherait à rendre n'importe quelle surface en interface tactile. Le principe est simple, vous regardez une table avec vos Apple Glasse, vous verrez plusieurs applications lister les unes à côté des autres en réalité augmentée, avec votre doigt vous aurez juste à appuyer sur l'endroit de la table où vous verrez l'application.

Immédiatement, les lunettes comprendront que vous voulez par exemple ouvrir l'application "Apple Plans" pour créer un itinéraire.

Ce serait la meilleure solution trouvée par les ingénieurs de la firme de Cupertino pour interagir de façon discrète avec sa paire d'Apple Glasse. Ce procédé est particulièrement difficile, puisqu'il s'agit d'une surface qui n'est pas adaptée, pire encore il n'y a aucun gant pour aider les Apple Glasses à détecter où vous appuyez.

L'entreprise s'appuierait de deux choses pour réaliser cette prouesse :

Ces deux éléments serviraient à détecter l'endroit où vous avez appuyé, les deux capteurs compareront les informations obtenues pour évaluer si l'interaction détectée est bien la même. Si cela est concluant, l'OS des Apple Glass prendra en compte que vous souhaitez ouvrir cette application.

Alors bien sûr, cela peut fonctionner pour accéder à une app, mais pourrait servir pour énormément de choses !

On pense par exemple à des articles Apple News que vous pouvez faire défiler vers le bas avec un slide sur la table, à un clavier AR pour écrire un iMessage, à un album pour faire défiler les photos, à une page Safari sur laquelle vous pouvez vous déplacez... Les possibilités d'une telle interaction sont nombreuses !

Dans les détails techniques du brevet, on retrouve l'information suivante sur le fonctionnement précis :

La présente communication porte sur une méthode et un dispositif de détection d'un contact entre au moins une partie d'un premier objet et au moins une partie d'un second objet, dans lesquels la partie au moins du premier objet a une température différente de celle de la partie au moins du second objet. Le procédé comprend la fourniture d'au moins une image thermique d'une partie du second objet, la détermination dans au moins une partie de la au moins une image thermique d'un motif qui est indicatif d'une valeur ou d'une plage de température particulière ou d'une valeur ou d'une plage de changement de température particulière, et l'utilisation du motif déterminé pour détecter un contact entre la au moins une partie du premier objet et la au moins une partie du second objet.

La méthode pourrait alors permettre à Apple Glasses de projeter visuellement des commandes sur des objets du monde réel et de réagir lorsque l'utilisateur les touche en détectant le transfert de chaleur au moment où il touche l'objet.