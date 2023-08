L'Apple Vision Pro pourrait transformer n'importe quelle surface en trackpad

Apple a obtenu un nouveau brevet qui prévoit une gamme polyvalente d'accessoires pour son ordinateur spatial, le Vision Pro, dont un dispositif matériel intrigant conçu pour transformer les surfaces planes en trackpads virtuels avec prise en charge des gestes. Ce développement pourrait potentiellement révolutionner la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils dans un avenir proche.

Le futur entre nos mains

Le brevet plus large décrit une stratégie modulaire pour améliorer les capacités du casque Vision Pro. Cette stratégie comprend l'intégration de caméras supplémentaires pour élargir le champ de vision et d'une variété de capteurs pour amplifier les capacités du casque AR/VR. Compte tenu de l'importance accordée par Apple aux fonctions liées à la santé, le brevet introduit également des capteurs de santé. Le concept ne s'arrête pas à cela non plus, puisque l'entreprise évoque aussi des accessoires de mode.

Mais le plus intéressant dans le document déposé par la bande à Tim Cook concerne la notion de pavé tactile virtuel. Cet accessoire utiliserait un dispositif physique pour reproduire la fonctionnalité du Magic Trackpad traditionnel sur n'importe quelle surface plane. Cette innovation est très prometteuse, en particulier pour les utilisateurs qui souhaitent remplacer leur Mac et leurs moniteurs externes par le casque Vision Pro pour les voyages ou même l'usage quotidien, l'occasion de rappeler que Tim Cook utilise un Vision Pro tous les jours. Alors que la solution de contournement actuelle implique l'utilisation d'un clavier physique et d'un trackpad avec le casque, la solution proposée par Apple élimine tout appareil supplémentaire. En transformant des surfaces telles que des bureaux ou des tables à plateaux en trackpads virtuels, avec reconnaissance des gestes, il est possible de bénéficier d'une expérience informatique de nouvelle génération.



Le brevet suggère que l'utilisation de caméras intégrées dans des dispositifs externes à la surface peut donner des résultats plus fiables que la détection des gestes de la main par les seules caméras intégrées au Vision Pro. Cette approche pourrait améliorer la détection d'actions telles que les pressions et les gestes de type défilement, zoom, etc. Le document explique que les dispositifs externes sur la surface ont une ligne de mire plus claire sur l'emplacement du geste que les caméras à l'intérieur du casque. Ce dispositif externe peut également offrir une analyse de profondeur plus précise pour déterminer si un objet, comme une main ou un stylet, peut être considéré comme un geste.



Le principal avantage de ce concept est qu'il permet une plus grande portabilité par rapport aux trackpads traditionnels. Bien que le brevet n'indique pas directement pourquoi les utilisateurs choisiraient cet accessoire virtuel plutôt qu'un clavier physique, la taille compacte de l'appareil et ses capacités polyvalentes laissent entrevoir un plus large éventail de fonctions.



La question reste ouverte de savoir si ces accessoires Vision Pro seront disponibles dès le lancement du casque ou s'ils seront introduits plus tard. Comme la date de lancement du Vision Pro est au moins à six mois aux États-Unis, cela laisse une fenêtre pour des annonces supplémentaires de la part d'Apple. Tout ceci nous rappelle en tout cas que l'entreprise pousse vers de nouveaux paradigmes d'interaction innovants et donne un aperçu des améliorations potentielles qui pourraient redéfinir l'informatique dans les années à venir.



Via Patently Apple