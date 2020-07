La PlayStation 5 aussi lourde que la PlayStation 3

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

On se rapproche de la probable période de sortie de la nouvelle Playstation 5, et de plus en plus d'informations commencent à voir le jour autour de la console de salon très attendue.



Si on sait déjà quelle aura le droit à deux version, l'une avec lecteur de disques, l'autre avec jeux dématérialisés, on sait aussi qu'elle embarquera un gabarit très imposant.



Et logiquement, le poids s'en fera ressentir, puisque la console pèsera près de 5 kilos, soit la même chose que la PlayStation 3, sortie 13 ans auparavant.

La PlayStation 5 n'aura pas le droit à un summer body

C'est la fiche technique d'Amazon Allemagne qui nous en révèle plus sur les caractéristiques techniques de la future console de salon de Sony.



En effet, avec sa taille très imposante, il fallait logiquement s'attendre à une prise de poids, mais peut-être pas autant... Avec ses 4,78 kg en version standard et en Digital Edition, on se rapproche de ce que le Nippon proposait pour sa PlayStation 3.



À titre de comparaison, la PlayStation 4 pesait 2,8 kg en version standard et 3,3 kg en version Pro. Attention tout de même, il ne s'agit pas de données confirmées par Sony, même si on imagine que la console prend cette direction...



Source