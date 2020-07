Morgan Stanley estime qu'Apple dépassera les attentes pour le T3

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

La célèbre banque d'investissement Morgan Stanley vient de donner son opinion sur les résultats d'Apple pour le troisième trimestre 2020.



Prévu pour le 30 juillet, le rapport mettra en avant les chiffres et les tendances du côté de la Pomme, durant la période compliquée avec la présence du coronavirus.



Seulement, les analystes de Morgan Stanley estiment qu'Apple dépassera les attentes de Wall Street.

De meilleurs résultats que prévu pour Apple ?

Dans une note aux investisseurs, l'analyste de Morgan Stanley, Katy Huberty, prévoit un meilleur trimestre de juin pour Apple en vue de la publication des résultats le 30 juillet prochain.



Ainsi, pour expliquer le raisonnement, elle cite des attentes de surperformance des revenus des produits et d'accélération de la croissance des services.

Les investisseurs se rendent compte qu'Apple n'est peut-être pas aussi dépendante des cycles importants de l'iPhone pour soutenir la croissance qu'ils le pensaient autrefois, et que l'écosystème qu'Apple a créé est différencié et digne d'un multiple de valorisation de la plateforme.

Malgré le coronavirus, rendant le marché complexe, les investisseurs choisiraient d'investir de manière "sûre et de haute qualité". Huberty s'attend à ce que l'entreprise publie un chiffre d'affaires de 55,1 milliards de dollars et un bénéfice par action de 2,18 dollars, soit une hausse de 7% et 8% par rapport aux attentes.



24,1 milliards de dollars proviendraient des iPhone, 4,9 milliards de dollars de revenus sur l'iPad tandis que les Mac rapporteraient 6,1 milliards de dollars.



Les services, eux, bondiraient de 16,7% par rapport à l'année précédente avec 13,4 milliards de dollars.



Source