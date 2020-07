Le rachat d'Arm ne serait pas dans les plans d'Apple

ARM s'est fait connaitre dans le monde entier grâce à sa spécialisation dans le développement de processeurs avec conception de propriétés intellectuelles.



Il faut donc avoir une licence et installer un partenariat pour créer ces petites pièces nécessaires pour le fonctionnement de nos smartphones et ordinateurs. Apple s'en sert dans ses puces mobiles et bientôt sur ses Mac avec Apple Silicon.



Seulement, depuis 2016, la firme a fait l'objet d'une acquisition par SoftBank pour 31 milliards de dollars. Mais, depuis peu, elle chercherait à s'en débarrasser...

Apple ne pense pas racheter Arm à SoftBank

On aurait pu penser qu'Apple aurait profité de cette occasion pour émettre une offre de rachat, mais il n'en est rien. Il semblerait même que le célèbre fabricant n'y pense pas du tout, malgré une approche de SoftBank pour connaître le degré d'intérêt de la Pomme.



Selon Bloomberg, les deux groupes auraient entamé des discussions, qui se seraient très vite arrêtées pour une bonne raison : les autorités compétentes.



Apple estime qu'un tel rachat aurait provoqué un raz de marée en Europe et dans le monde entier, et donc un risque de voir ce rachat non validé.



De plus, la gestion des licences d'Arm aurait été problématique étant donné que l'on parle de Samsung, Huawei et autres concurrents.



Selon les rumeurs, Nvidia aurait déjà transmis une offre de rachat à SoftBank.



