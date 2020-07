Mac ARM : encore un benchmark très encourageant

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

1

Lors du dernier WWDC, Apple a officiellement annoncé l'arrivée prochaine de ses Mac ARM : de la même manière que pour ses iPhone, la Pomme aura le droit à des processeurs personnalisés pour ses produits.



Si les premiers modèles devraient arriver à la fin de l'année 2020, certains développeurs ont déjà eu la chance de mettre la main sur des appareils en avant-première.



Grâce à cela, de premiers benchmarks voient le jour, permettant d'en savoir un peu plus sur le potentiel de ces derniers.

Encore un benchmark prometteur pour le Mac ARM

En marge de cette annonce, Apple a fait la présentation des Mac Developer Transition Kit (DTK) permettant aux développeurs de mettre la main sur un Mac mini fonctionnant avec une puce puce A12Z.



Si on pouvait se poser la question de la puissance, les premiers benchmarks sont plus qu'encourageants, et c'est une nouvelle fois le cas.



Avec un seul coeur, l'appareil obtient 1 098 avec Geekbench 5, et grimpe jusqu'à 4 555 avec tous les cœurs. Une belle différence avec le premier test qui avait alors atteint 800 avec un seul coeur 2 600 avec tous les cœurs.



La différence provient du fait que la première étude avait été faite sous Rosetta 2 tandis que celle du jour a été faite nativement.



Source