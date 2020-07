FIST OF THE NORTH STAR s'offre deux persos de Virtua Fighter

Il y a 40 min

Alban Martin

Réagir

FIST OF THE NORTH STAR, aussi connu chez nous sous le nom de Ken le Survivant est sorti en septembre 2019 sur consoles et mobiles. Cette fois, le beat'em all s'offre deux Guest stars venant d'un autre jeu de Sega.



Regardez le trailer original du jeu :

FIST OF THE NORTH STAR

En effet, SEGA organise un nouvel évènement pour le jeu d'action mobile Fist of The North Star LEGENDS ReVIVE avec l'arrivée de deux personnages de la célèbre licence de jeux de combat Virtua Fighter ! C’est la première rencontre officielle entre le Hokuto Shinken et le Hakkyoku-Ken.



Cette collaboration avec Virtua Fighter débutera le 30 juillet et s’achèvera le 12 août 2020 pour les joueurs. Aucune mise à jour de l'app est requise.



Si vous avez déjà bastionné sur Virtua Fighter, vous serez ravis d'apprendre que Akira Yuki et Pai Chan de Virtua Fighter ont été choisis pour faire une apparition remarquée dans LEGENDS ReVIVE en tant que personnages Ultra Rares (UR). Akira se paye même une double apparition avec une version Super Rare qui reprend son apparence classique de la série de jeux de combats, offerte à tous en guise de bonus. Il pourra être récupéré gratuitement par les joueurs lors de leur première connexion, une fois l’événement lancé.



Fist of The North Star LEGENDS ReVIVE est disponible gratuitement en téléchargement sur iOS et Android. Vous aussi vous le trouvez sympa ce titre ? Les mini-jeux sont très prenants :)

Télécharger le jeu gratuit FIST OF THE NORTH STAR