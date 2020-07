Un important fournisseur d'Apple a été mis sur la liste noire par Washington

Julien Russo

Apple travaille avec beaucoup de fournisseurs un peu partout dans le monde. L'entreprise veille à que ses partenaires soient irréprochables envers les conditions de travail des salariés, mais il y a visiblement des ratés... Un fournisseur d'Apple vient d'être fiché par le département du commerce américain. La raison ? Violation des droits de l'homme qui implique la population musulmane ouïghoure en Chine.

O-Film Group sur la liste noire

O-Film Group ne vous dit peut-être rien, mais c'est l'un des fournisseurs de modules de caméra les plus importants pour Apple, mais aussi pour Microsoft, Dell, Huawei, HP, Oppo, Samsung et Sony. Tim Cook et le reste de l'équipe d'Apple ont toujours fait confiance à O-Film Group, d'ailleurs le CEO avait même visité une usine du partenaire en décembre 2017. Il avait au passage déclaré qu'Apple "forgerait une collaboration étroite avec O-Film à l'avenir".

La révélation s'est faite par le média Nikkei Asian Review qui explique :

Washington a mis sur liste noire un fournisseur clé d'Apple dans le cadre de sa dernière répression contre les entreprises technologiques chinoises, une mesure qui devrait secouer les chaînes d'approvisionnement en électronique grand public et accélérer le découplage en cours des deux plus grandes économies du monde. Le fournisseur de caméras et de modules tactiles O-Film Group était l'une des 11 entreprises chinoises ajoutées lundi à la liste des entités du département américain du Commerce pour des violations présumées des droits humains impliquant la minorité musulmane ouïghoure de Chine. O-Film, coté à Shenzhen, est une étoile montante dans les chaînes d'approvisionnement de l'électronique grand public et de l'automobile et fournit un large éventail de sociétés américaines, notamment Microsoft, HP, Dell, General Motors et Amazon, ainsi qu'Apple. Il compte également Samsung Electronics, Huawei Technologies, Oppo et Sony comme clients.

Du côté d'Apple on se dit très surpris de cette révélation qui touche O-Film. Puisque l'entreprise californienne avait effectué ses vérifications habituelles vis-à-vis du travail forcé et l'âge des salariés, mais n'avait rien trouvé d'anormal. Apple avait toujours considéré O-Film comme un "formidable concurrent" des autres fournisseurs avec lesquels travaille la firme de Cupertino.

Cette décision du département américain du Commerce va bien évidemment venir chambouler la relation entre Apple et O-Film, il est désormais inenvisageable de continuer le partenariat avec ce fournisseur. De plus, cet ajout sur la liste noire va bien évidemment compliquer la collaboration, puisque O-Film Group va devoir demander des licences spéciales pour remplir les commandes d'une entreprise américaine.

À noter que deux autres entreprises ont également été ajoutées sur la liste, il s'agit de Tanyuan Technology et KTK Group.