Tesla Cybertruck : il sera possible de changer la couleur après achat

Il y a 34 min

Alban Martin

Présenté l'an dernier par Elon Musk, le Cybertruck de Tesla arrivera dans un peu plus d'un an sur les routes américaines. En attendant, ceux qui rêvent d'un pickup anguleux à souhaits sont parfois frustrés d'apprendre que le véhicule électrique ne sera vendu qu'en un seul coloris : gris acier. En fait, la voiture ne sera pas peinte, tout simplement. Mais ce petit désagrément, utile pour baisser le prix, permettra une personnalisation de la couleur après achat. Un coup de chalumeau pourrait faire l'affaire.

Un aperçu du Cybertruck en noir vernis

Coup de chaud sur le Cybertruck

Si le Cybertruck de Tesla est loin d'être un véhicule banal avec son style aux lignes acérées et à l'aspect brut de décoffrage, les plaques d'acier pourraient plaire aux fans de personnalisation. Au départ, ce choix est donc celui du coût de construction et de l'entretien. Ensuite, il pourrait devenir un aspect attractif pour les bricoleurs.



En effet, bien qu'Elon Musk ait déjà évoqué par le passé une teinte noire mate, le Cybertruck pourrait offrir une grande palette de couleurs. C'est le CEO lui-même qui a répondu à un futur client en expliquant que le nouveau modèle sera façonnante à souhait. Il faut savoir que l’acier peut changer de couleur lorsqu'il est chauffé à différentes températures. Cela donne des gammes assez larges comme le jaune, l'orange, le marron, le violet, le bleu ou le vert. De quoi offrir des solutions alternatives au gris de base de l'acier naturel. On pourrait même utiliser de l’oxyde blanc pour rendre le pickup tout blanc.



Par contre, il faudra avoir un minimum d'équipement et de patience pour réaliser un changement sur toute la carrosserie. Il se murmure également que la marque pourrait lancer des accessoires pour personnaliser le Cybertruck, un moyen plus accessible pour certains. Elon Musk semble d'ailleurs évoquer des revêtements synthétiques dans la conversation twitter. Une sorte de covering à moindre coût...



Pour information, voici le tableau des couleurs de l'acier selon la température :



